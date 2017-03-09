Beşiktaş komşuda zafer peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, çeyrek final parolası için Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turunun ilk ayak maçını Yunanistan’da oynayacak Kara Kartal, avantajlı bir skorla evine dönmek istiyor. Başlama saati 2305 olan karşılaşma TRT 1 ve Tivibuspor 2’den eşzamanlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler:

Olympiakos: Leali, Figueiras, Boita, Costa, Cissokho, Cambiasso, Retsos, Elyounoussi, Marin, Fortounis, Ansarifard

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Atiba, Quaresma, Babel, Cenk

BU FIRSAT KAÇMAZ

Yunan ekibinde Bento'nun yerine altyapı hocası Vouzas takımı devraldı. En önemli oyuncuları kaleci Kapino ile Seba ve Vianna oynamayacak. 21 yıl sonra ligde 3 maç üst üste kaybeden rakip, yoğun baskı altında.

UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefleyen Beşiktaş, bugün son 16 turunda deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak. Siyah- beyazlılar, bir önceki turda elediği Hapoel BS'nin Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bıraktığı Yunan takımı ile 32 bin kişilik Karaiskakis Stadı'nda 23.05'te karşılaşacak. Son 15 resmi maçının 12'sini kazanıp sadece ikisini kaybeden Kara Kartal, rakibin dezavantajlarını değerlendirmenin peşinde.

Olympiakos’ta Teknik Direktör Paulo Bento kovuldu. Yerine getirilen altyapı hocası Vouzas, ilk sınavına çıkacak. As kaleci Kapino, savunmanın önemli ismi Vianna ve hücum hattının beyni Seba forma giyemeyecek. Olympiakos, devre arası satılan Milivojevic, Ideye ve Elabdellaoui'nin yerini dolduramadı. Ideye yokken gol atmakta da zorlanıyorlar. 21 yıl sonra üst üste 3 lig maçını kaybeden takım üzerinde yoğun baskı var.

ŞENOL GÜNEŞ: ÖNLEM ALACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, zorlu Olympiakos maçı öncesi temkinli konuştu. Kazanmak için çok iyi oynamaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, “Rakibin önemli oyuncuları var, onlara önlem alacağız. Bizim de önemli oyuncularımız var, bu yüzden güzel maç olacaktır. İki takım da kazanmak isteyecektir. Kazanmak istiyoruz, o güç bizde var. Kazanmak için çok iyi oynamalı, koşmalı ve kompakt olmalıyız. Kimlerin oynayacağına henüz karar vermedim” diye konuştu.

BABEL: BİZ, ÇOK İYİ TAKIMIZ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösterilmesine ise Güneş şöyle yanıt verdi: “Zirveye çıkmak için merdivenin basamaklarını tek tek çıkmak gerekiyor. Bizim önceliğimiz Olympiakos maçı. Bunun rövanşı da var, ondan sonra önümüze bakacağız.” Güneş'le birlikte basın toplantısına katılan Ryan Babel de “Olumlu bir sonuç alıp İstanbul'a dönmek istiyoruz. Biz,çok iyi bir takımız” ifadelerini kullandı.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş’ta, Tolgay Arslan, Aboubakar ve Caner Erkin sarı kart sınırında. Bu isimlerden oynama ihtimali bulunan Tolgay ve Aboubakar, kart görürse, İstanbul'da oynanacak rövanşta takımlarını yalnız bırakacak.