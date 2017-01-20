Beşiktaş Kerim Frei'ı resmen açıkladı !

Beşiktaş takımda 3,5 sezon forma giyen Kerim Frei’yi İngiltere kulüplerinden Birmingham City’ye gönderdi. Siyah-beyazlı takım 2 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti alacak. Ayrıca Beşiktaş toplam 1 milyon 250 bin Euro bonus ücreti alabilir. Frei, İngiliz kulübüyle 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş’ın Frei transferi için KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Kerim Frei’ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro

Birmingham City’de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir.”