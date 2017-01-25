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Beşiktaş, Kayseri'de tamamlayacak

BEŞİKTAŞ, KAYSERİ'DE TAMAMLAYACAK

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu mücadelesini Kayseri'de tamamlayacak.

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Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen siyah-beyazlı takım, son  hafta mücadelesinde yarın Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor ile Beşiktaş  arasındaki karşılaşma, saat 18.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda  oynanacak. Karşılaşmayı hakem Çağatay Şahan yönetecek.

 D Grubu'nda 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan ve son 16  turunda Fenerbahçe ile eşleşen siyah-beyazlı takım, rakibi karşısında grubu  namağlup tamamlamayı hedefleyecek.
 
Grupta ikişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra bir beraberlik alarak  7 puanda bulunan Kayserispor ise Beşiktaş'ı yenerek bir üst turda mücadele etme  hakkı almaya çalışacak.
 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yarın yine diğer kupa  maçlarında olduğu gibi fazla şans vermediği oyuncuları oynatması bekleniyor.
 
Kayserispor karşılaşmasının son hazırlığını bu akşam yapacak  siyah-beyazlı takım, Kayseri'ye maç günü gidecek.

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