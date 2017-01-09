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Beşiktaş Jackson Martinez için teklif yaptı

BEŞİKTAŞ JACKSON MARTİNEZ İÇİN TEKLİF YAPTI

Samuel Eto'o transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, Jackson Martinez için kiralama teklifinde bulundu.

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Siyah-beyazlılar Samuel Eto'o olmayınca harıl harıl forvet arayışlarına girişti. Kartal'ın listesindeki isimlerden biri de Jackson Martinez. Büyük umutlarla gittiği Atletico Madrid'de başarısız olan ve Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinin yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor. Bonservis bedeli 30 milyon euro olduğu için siyah-beyazlılar 3 milyon euro'luk kiralama bedeliyle Jackson'a çubuklu formayı giydirmeye çalışıyor. Avrupa futboluna özlem duyan tecrübeli golcünün kendini yeniden kanıtlama isteği Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

 

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