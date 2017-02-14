Beşiktaş hükmen galip !

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 13 Şubat 2017 tarihinde yapılan TBF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında Bellona AGÜ ile oynadığı maçta rakip takımın yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde maça çıkması nedeniyle hükmen galip sayıldı.
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