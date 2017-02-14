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Beşiktaş hükmen galip !

BEŞİKTAŞ HÜKMEN GALİP !

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş'ı 86-72 yenen Bellona AGÜ'yü, takım kadrosunun yönergelere aykırı olması nedeniyle hükmen yenik ilan etti.

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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 13 Şubat 2017 tarihinde yapılan TBF Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 15. haftasında Bellona AGÜ ile oynadığı maçta rakip takımın yönergelerde öngörülen takım kadro yapısına uygun olmayan şekilde maça çıkması nedeniyle hükmen galip sayıldı.

AMK Gazetesi
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