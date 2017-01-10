Beşiktaş golcüsünü buldu ! Budkivsky...

Siyah-beyazlılar, Rusya’da Anzhi forması giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk’te bulunan 1.96 boyundaki Budkivsky için kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Kartal, 24 yaşındaki golcünün yanı sıra yine Shakhtar’ın oyuncusu olan sol bek Sobol’u da kadrosuna katmak üzere Ukrayna ekibiyle anlaşma zemini arıyor.

Samuel Eto’o transferi gerçekleşmeyince alternatif forvetlere yönelen Beşiktaş Yönetimi, belirlenen isimlerden Pylyp Budkivsky’i ön plana çıkardı. 1.96 boyunda ve atletik özelliklere sahip olması nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş’in çok istediği Ukraynalı golcü için siyah-beyazlılar dün itibariyle resmi girişimleri başlattı.

Sobol’la birlikte

Bonservisi Shakhtar Donetsk’te olan 24 yaşındaki Budkivsky’yi sezon sonuna kadar kiralamayı planlayan siyah-beyazlılar, yine Şenol Güneş’in çok istediği oyunculardan sol bek Eduard Sobol’a da en kısa sürede resmi imza attırmanın hesaplarını yapıyor. Bu oyuncunun bonservisinin de Shakhtar Donetsk’te olması nedeniyle iki futbolcuyu birden kiralamayı düşünen Beşiktaş, transferde artık vakit kaybetmeyecek.

Budkivsky ve Sobol’u İzleme Komitesi’ne onaylattıran Beşiktaş Yönetimi, bu transferlerde Mircea Lucescu’ya da güveniyor. Rumen hocanın eski öğrencileri olan Budkivsky ile Sobol’u transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar, kiralama sözleşmelerine satış opsiyonlarının konulması için baskı yapıyor. Sobol konusunda bir problemin yaşanmayacığını tahmin eden Beşiktaşlı idareciler, Budkivsky’yi transfer edememesi durumunda alternatif isimlere yönelecek.

Eder’i önerdiler

Bu arada bazı menajerlerin, Lille’de oynayan Portekizli golcü Eder’i siyah-beyazlı kulübe önerdikleri bildirildi. Eder’i kiralık teklif eden menajerleri bekleten siyah-beyazlılar, forvet transferini tamamen Şenol Güneş’in isteğine göre yapacak.

31: Budkivsky son 2.5 sezonda Zorya ve Anzhi formaları altında 89 resmi maça çıkarken, rakip fileleri 31 kez havalandırdı. Sezonun ilk yarısını Anzhi’de geçiren Ukraynalı forvet 22 karşılaşmada 5 gole imza attı.



