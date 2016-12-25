Beşiktaş geçen sezonu aratıyor

Ligde 2015-2016'da 16 karşılaşmada rakiplerini 12 kez yenen Beşiktaş, yüzde 75'lik galibiyet oranı yakalarken, bu sezon 10 defa kazanarak yüzde 62,5'lik oranda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümü 35 puanla ikinci sırada bitiren Beşiktaş, geçen sezonun aynı dönemine göre geride kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016'da daha etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon düşüş yaşadı.

Beşiktaş, 2015-2016'ya göre bu sezon hem puanda hem de gol yollarında düşüş gösterdi. Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki 16 haftalık bölümde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve bir yenilgiyle 35 puan elde etti. Beşiktaş, geçen sezon ise aynı dönemde rakiplerini 12 kez mağlup ederken, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 38 puana ulaşmıştı. Beşiktaş, geçen sezona göre, sadece bir kez mağlup olmasına rağmen daha az galibiyet alarak 3 puan geriye düştü.

Galibiyet oranı azaldı



Beşiktaş, 16 maçlık bölümdeki galibiyet oranında da geçen sezonun gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda 12 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, yüzde 75'lik galibiyet oranı tutturmuştu. Bu sezon kazanma sayısı düşen ve 10 kez rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş'ın galibiyet oranı yüzde 62,5 oldu.

Gol yollarında sıkıntılı

Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon gol yollarında etkili bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, hücumdaki düşüşü de engelleyemedi.

Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda 16 müsabakada rakip fileleri 37 kez havalandıran Beşiktaş, maç başına 2,3 gol ortalaması yakaladı. Bu sezon 16 maçlık periyotta 28 golde kalan siyah-beyazlı ekibin oranı 1,7'ye geriledi.

Tek teselli savunma

Beşiktaş'ın geçen sezona göre 2016-2017'deki tek tesellisi savunma performansı oldu.

Şampiyon olduğu sezonun ilk 16 haftasında 18 gol yiyen siyah-beyazlılar, bu sezon kalesinde 13 gol gördü.

Beşiktaş ayrıca, son 4 sezonun en iyi savunma performansına imza attı. 2012-2013'te 16 maçta 11 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'te 16, 2014-2015'te ise rakiplerinin 15 golüne engel olamadı.

Sadece bir hafta lider olabildi

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon ortaya koyduğu liderlik özelliğini de 2016-2017'de tekrarlayamadı.

Ligde 2015-2016 sezonunun ilk haftasında itibaren zirve içinde yer alan ve 16 haftalık bölümün 11'inde liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlı ekip, bu sezon sadece ilk haftada ilk sırada yer alabildi.

Derbi kazanamadı

Şenol Güneş ile geçen sezon her alanda rakiplerine büyük üstünlük kuran ve ilk bölümde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk periyottaki derbi karşılaşmaları kazanamadı.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonunun ilk derbisinde Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçı da 0-0 beraberlikle tamamladı.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi 3-2, Galatasaray'ı 2-1 yenerek 6 puan toplayan Beşiktaş, bu sezonki derbi mücadelelerinden 2 puan çıkarabildi.

Düşüşe rağmen zirveye yakın

Sezon başında Mario Gomez ve Jose Sosa gibi iki önemli ismini kaybeden Beşiktaş, yaşadığı düşüşe rağmen şampiyonluk umutlarını ikinci bölüme taşımasını bildi.

36 puanlı lider Medipol Başakşehir'in sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle iddiasını güçlendirmeye çalışacak