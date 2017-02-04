Beşiktaş, Galatasaray derbisi için TFF'ye gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Galatasaray ile ligin 22. haftasında karşılaşacağı maç için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.



Siyah-Beyazlılar, başvuruya gerekçe olarak 23 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer- Sheva ile İsrail’de oynanacak rövanş maçını gösterecek.



Öte yandan yöneticilerin, ligde cuma günkü Karabük maçını öne sürüp, kupada yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasının neden cumartesi (bugün) oynanmadığını TFF yetkililerine sorup tepki gösterdiği bildirildi.



Habertürk