ANA SAYFA
''Beşiktaş futbol resitali yaptı''

''BEŞİKTAŞ FUTBOL RESİTALİ YAPTI''

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında 5-1 kazandığı Atiker Konyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

- Büyük takımlar böyle oynamalı. Hücumda 100 civarında pas yaptılar. Biraz abarttım belki ama ciddi bir sayı bu. Rakip havlu atınca kolay oldu biraz. Kenar oyuncusu şahane muz orta yaptı. Öbür kanat oyuncusu gol attı ve attırdı. Oğuzhan oyunun iki yanı nasıl oynanır onu bize gösterdi.

- Biz burada sadece Beşiktaş'ı alkışlayacağız. Şenol Güneş tezahüratları geç kalınmış biraz, bence öyle yani. Şenol Güneş beklenildiği övgüyü pek almıyor. Böyle bir takım yarattı. Belki biraz ağır konuşacağım ama Beşiktaş bugün adeta bir futbol resitali yaptı. İkinci yarı Beşiktaş 1-2 pozisyon verdi ama çok iyi oynadılar. Ligin en iyi oynayan takımı benim dedi Beşiktaş. Bana göre Medipol Başakşehir de çok iyi işler yapıyor.

- Beşiktaşlı oyuncular puan olarak lider biz olmalıyız diyor. Coşkulular ve iyi çalışan bir takım. Şenol Güneş doymuyor. Demba Ba transferi soru işareti yaratan bir transfer ama ücreti yok. Beşiktaş için kayıp olmaz, kenarda durur en azından. Cenk 25 golü rahat bulur yani. Gol kralı olur gibi geliyor bana.

- İspanya serüveni sonrasında Beşiktaş'a gelince yapısı karakteri ve oyun yapısı Babel'e uygun. Zemini yakaladı ve istediklerini yaptı. Düşüşte olan bir oyuncu büyük takımda görev aldığı zaman aç gibi oynuyor. Saygısızlık kabul etmesinler ama Kasımpaşa ve Beşiktaş aynı değil. Babel böyle bir fırsatı iyi değerlendiriyor.

- Quaresma'nın 19 maçta sadece 1 penaltı golü var. Planlama ve transfer politikası çok önemli. Kim gördüyse tebrik etmek gerekiyor. Ben Fenerbahçe'de oynuyorum, beni 28-29 yaşında yolladılar. Daha sonra geri geldiğimde dikkat ederim.

142
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Fenerbahçe'ye Devler Ligi şoku !''Beşiktaş futbol resitali yaptı''Ve Ekici imzayı attı !
Fernando Muslera kararı !Yeni spor kanalı yayına başlıyor !Lens soyunma odasında patladı
Ahmet Nur Çebi'den ilginç Demba Ba yorumuAykut Kocaman'dan isyanBeşiktaşlılardan Aziz Yıldızım tezahüratı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS