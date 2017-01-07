''Beşiktaş fırsatını kaçıramazdım''

Hırvat kulübünün internet sitesine konuşan Mitrovic, Beşiktaş’ın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlıların devre arasındaki transfer hamlesi Matej Mitrovic, eski kulübü Rijeka’ya veda etti. Hırvat kulübünün internet sitesine konuşan Mitrovic, Beşiktaş’ın kendisi için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.



Yeni kulübüne övgülerde bulunan genç stoper, “Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa çapında büyük bir kulüp. Böylesi bir fırsatı ve böylesi önemli bir teklifi kaçıramazdım. Hedeflerim doğrultusunda kaçırmamalıydım. Zor bir mücadele ve önemli bir süreç beni bekliyor” dedi. Mitrovic ayrıca eski kulübüne hem teşekkür etti hem de başarı diledi.



Öte yandan Beşiktaş TV’nin de sorularını yanıtlayan 23 yaşındaki futbolcu, taraftarlara övgüde bulunarak, “Dünyanın en iyi taraftarı. Stadı da gördüm, forma giymek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.



Tarihe geçti

Beşiktaş’a 4.2 milyon euroya transfer olan Matej Mitrovic, Hırvatistan’da tarihe geçti. Genç stoper, ülkesinin en pahalı stoperleri arasına girdi.



Son 10 yıllık süreçteki transferlere bakıldığında Mitrovic, en pahalı 5. savunmacı oldu. Buna göre, Corluka (13 milyon euro), Dejan Lovren (8 milyon euro), Simunovic (7 milyon euro), Vida (5 milyon euro) ve Mitrovic (4.2 milyon euro) sıralaması dikkatlerden kaçmadı.