Beşiktaş fırsatı tepmedi !

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 16. hafta maçında Beşiktaş sahasında Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde 2. sıradaki Beşiktaş 35 puana yükseldi, 16. sıradaki Gaziantepspor ise 11 puanda kaldı.

Gol: Dk. 41 Vincent Aboubakar (Beşiktaş)

Kaçan Penaltı: Dk. 79 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmayı Ryan Babel de izledi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Gaziantepspor ile yaptığı karşılaşmayı, siyah-beyazlı kulübün anlaşmak için İstanbul'a getirdiği Ryan Babel de statta izledi. İstanbul'a dün akşam gelen Hollandalı futbolcu mücadeleyi locadan takip etti. Locanın alt tribününde yer alan taraftarlar, Babel'e sevgi gösterisinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilecek Babel'in, anlaşma sağlanması halinde sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

Şenol Güneş'ten tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantepspor maçında, son Kasımpaşa mücadelesine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takımın deneyimli çalıştırıcısı, Adriano Correia'nın sarı kart cezalısı olmasından dolayı zorunlu olarak bir değişikliğe gitti. Cezası nedeniyle geçen hafta kadroda yer almayan Marcelo Guedes, Gaziantepspor maçında savunmanın göbeğindeki yerine döndü. Marcelo, Luiz Rhodolfo ile stoperde şans bulurken, genelde bu mevkide oynayan Dusko Tosic ise Adriano'nun yokluğunda savunmanın soluna geçti.

Atiba Hutchinson'a plaket

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, ülkesi Kanada'da 5. kez yılın futbolcusu seçilen Atiba Hutchinson'a maç öncesi plaket verdi. Saha kenarında Ürkmezgil'in elinden plaketini alan Hutchinson'a tribünde bulunan taraftarlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarların ilgisi azaldı

Karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi az oldu. Sezon başından beri maçlarda genelde stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, Gaziantepspor maçına aynı ilgiyi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, mücadeleyi 20 bine yakın taraftar izledi. Gaziantepspor tribünleri ise tamamen boş kaldı. Bu arada, Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, taraftarların isteği üzerine iki emniyet mensubuyla tribünleri selamladı. Siyah-beyazlılar, terör olaylarına tepki gösterdi. Terör saldırılarında verilen şehitler nedeniyle stat içinde müzik yayını yapılmadı. Karşılaşma öncesinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

İbrahim Üzülmez ikinci kez rakip oldu

Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu sezonun ilk yarısında eski takımı Beşiktaş'a ikinci kez rakip oldu. Sezona Gençlerbirliği teknik direktörü olarak başlayan Üzülmez, bu kulüple yollarını ayırdıktan sonra Gaziantepspor'un başına geçti. Beşiktaş, Üzülmez'in görev yaptığı dönemde deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Serkan Çınar, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Luiz Rhodolfo, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Frantisek Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Bart van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Mohammed Fatau, Evans Kangwa, Muhammed İldiz, İlhan Parlak, Nabil Ghilas

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Dk. 41 Vincent Aboubakar (Beşiktaş)

Kaçan Penaltı: Dk. 79 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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