Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ?

Beşiktaş – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını, Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşma ATV kanalından canlı olarak şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper, Sow, Lens, Fernandao



BEŞİKTAŞ, KUPADA FENERBAHÇE'YE 34 YILDIR ÜSTÜN



İki ekip Türkiye Kupası tarihinde 21. kez karşı karşıya gelecek. Kupada oynanan 19 maçta siyah-beyazlı ekip 11 kez galip geldi. Fenerbahçe 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı.



İki takım kupada ilk kez 1978 yılında karşılaştı ve bu maçı Fenerbahçe uzatmada 2-1 kazandı. Fenerbahçe Kupada ezeli rakibini en son 1983 yılında mağlup etti. 4 Mayıs 1983 tarihinde oynanan maç 1-1 berabere bitmiş ancak Beşiktaş, sarı kart cezalısı Mehmet Ekşi'yi oynattığı için Fenerbahçe bu maçı 3-0 hükmen kazanmıştı. Bu maçın ardından Beşiktaş, kupada Fenerbahçe ile oynadığı 15 maçın 11'inden galibiyetle ayrıldı.

İki takım kupada en son 13 Mayıs 2009 tarihinde finalde karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan final maçını Beşiktaş, Bobo'nun iki, Yusuf Şimşek ve Holosko'nun birer golüyle 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Kupa tarihinde iki takım iki kez daha finalde karşılaştı ve bu finallerden de Beşiktaş zaferle ayrıldı.

Beşiktaş kupada son finalini 2010-2011 sezonunda oynamış ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltılarla yenerek kupayı kazanmıştı. Fenerbahçe ise kupada geçen sezon final oynamış ve Galatasaray'a 1-0 yenilmişti.

FENERBAHÇE'DE SOW VE OZAN'DAN İYİ HABER!



Kupadaki derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadro netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Sow ve Ozan Tufan, görev verilerse derbide oynayabilecek.



Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanacak maça çevrildi. Derbi öncesi sakatlığı geçen Ozan Tufan ve Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Moussa Sow’un oynayabilecek duruma gelmesi teknik direktör Dick Advocaat'ın elini güçlendirdi.

Ezeli rakibi Beşiktaş ile ilk kez Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat kadrosunu netleştiriyor.



Hollandalı teknik adam, kaleyi yine kaptan Volkan Demirel'e emanet edecek. Savunma dörtlüsünde değişiklik yapmak istemeyen Advocaat; Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'a forma verecek.



Advocaat; Mehmet topal ve Josef’i de ilk 11’de oynatacak. Lens’in yeri garanti durumda. Beşiktaş'a sahasında ilk yenilgisini tattırmak isteyen sarı-lacivertlilerde Moussa Sow ve Ozan Tufan da forma giyebilecek. Senegal Milli Takımı ile yer aldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Sow ile sakatlığını atlatan Ozan Tufan, Advocaat'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.



Volkan Şen ve Salih Uçan'ın ise sakatlıkları sürüyor. 1,5 ay kadro dışı bırakıldıktan sonra hafta içi affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel de görev verilmesi durumunda Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe ekibinin Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00’da başlayan antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü.

Kayserispor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

ANTRENMANLARA 3 İSİM KATILAMADI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.



Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.



Antrenmana bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin, Ersan Adem Gülüm ve Ömer Şişmanoğlu katılmadı.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana serbest yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrolü, minik kale maç ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

BJK - FB DERBİSİNİN BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri, yarın 14.00'ten itibaren satışa sunulacak.



Taraftarlar, biletlerini Vodafone Arena bilet satış gişesi, "‪www.passo.com.tr" internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve ‪ çağrı merkezinden temin edebilecek.



Mücadelenin bilet fiyatları ise şöyle:



Kategori 1: 375 TL



Kategori 2: 350 TL



Kategori 3: 325 TL



Kategori 4: 300 TL



Kategori 5: 260 TL



Kategori 6: 220 TL



Kategori 7: 140 TL



Kategori 8: 130TL



VIP: 800 TL



1903 A-E Blok: 800 TL



1903 B-D Blok: 850 TL



1903 C Blok: 900 TL

EMMANUEL EMENİKE VE VAN DER WIEL AFFEDİLDİ

Fenerbahçe'de daha önce disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Nijeryalı yıldız Emmanuel Emenike ve Hollandalı kanat oyuncusu Van der Wiel affedildi.