Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ?

Son 16 turu maçları cumartesi ve pazar günü oynanacak; Türkiye, ATV ve A Spor ekranlarına kilitlenecek. Karşılaşmalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yapılacak maçların programı belli oldu.Son 16 turunun önemli eşleşmelerinden Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşması 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat Pazar günü aynı saatte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle: