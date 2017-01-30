Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat'ta

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programı belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak
4 ve 5 Şubat tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
4 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Tuzlaspor - Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray
5 ŞUBAT PAZAR
12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe