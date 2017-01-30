Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat'ta

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI 5 ŞUBAT'TA Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programı açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinini tarihi de belli oldu Futbol » Türkiye Kupası 30.01.2017 14:11

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programı belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak 4 ve 5 Şubat tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



4 ŞUBAT CUMARTESİ



14.00 Tuzlaspor - Sivasspor



16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor



18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor



20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray



5 ŞUBAT PAZAR



12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor



15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor



16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor



20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe 67