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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 5 Şubat'ta

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI 5 ŞUBAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programı açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinini tarihi de belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programı belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak

4 ve 5 Şubat tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
 
4 ŞUBAT CUMARTESİ
 
14.00 Tuzlaspor - Sivasspor
 
16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor
 
18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor
 
20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray
 
5 ŞUBAT PAZAR
 
12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor
 
15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor
 
16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor
 
20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe

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