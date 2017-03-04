Beşiktaş farkı açıyor !

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Vodafone Arena'da Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de puanını 53'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise bu sonucun ardından 20 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise taraftarı önünde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor'u konuk eden lider Beşiktaş, sahaya Galatasaray'ı yendiği derbi maçın ilk 11'i ile çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 9 Mart Perşembe günü deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapılacak ilk maç öncesinde rotasyona gitmedi.

CENK TOSUN'A MAÇ ÖNCESİ 50. GOL İÇİN PLAKET VERİLDİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'a plaket verildi. Siyah-beyazlıların, Vodafone Arena'da oynadığı resmi maçlardaki 50. golünü Hapoel Beer-Sheva karşısında atan Cenk Tosun'a müsabaka öncesinde saha kenarında düzenlenen törende, plaketini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Mücadeleye ev sahibi Beşiktaş daha etkili başlayan taraf oldu. Seyircisinin de desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar ilk 10 dakikada rakibi üzerine başkı kurarken, Çaykur Rizespor oyunu daha fazla kendi sahasında kabul etti ve hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı.

25. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Talisca, orta alanda topla buluştu. Talisca ceza sahasının dışında bekleyen Ryan Babel'e pasını çıkardı. Babel, topu çekip önünü boşalttıktan sonra ceza sahası dışından çok sert bir şut çıkardı ancak top az farkla auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TA YOĞUN İTİRAZLAR! GÖKHAN'DAN SONRA Q7'DE CEZALI...

Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanatta topla buluştu. Quaresma'nın ortasında top savunmadan dışarı çıktı ve Beşiktaşlı oyuncular korner bekledi ancak hakemin kararı aut oldu. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda hakeme itirazlarda bulundu. Quaresma da hakeme tepkisini alkışlayarak gösterince hakem Portekizli oyuncuya sarı kartını çıkardı. Quaresma böylece cezalı duruma düştü. Quaresma'dan önce 16. dakikada Gökhan Gönül de sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü. İki oyuncu da gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, 38. dakiakda hızlı bir şekilde hücuma çıktı. Edomwonyi, sol kanattan topla hızlı bir şekilde rakips ahaya geçti. Edomwonyi, daha sonra pasını yardıma gelen Recep Niyaz'a çıktı. Recep Niyaz topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından şutunu çekti. Savunmaya çarpan top havalandı ve üst filelerde kaldı. Rizespor bir korner kazandı. Kullanılan korner sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

SOL BEK ADRIANO ORTALADI, SAĞ BEK GÖKHAN GÖNÜL GOLÜ ATTI!

Baskısını arttıran ev sahibi ekipte Talisca, pasın sol çizgideki Quaresma'ya çıkardı. Quaresma da şık bir pasla koşu yapan Adriano'ya pasını verdi. Adriano, sol ayağıyla ceza sahasına çok etkili bir orta açtı. Arka direğe yerden açılan topa Gökhan Gönül vurdu ve 41. dakikada Gökhan Gönül'ün vuruşunda top ağlarla buluştu. 41. dakikada siyah-beyazlı ekip bu golle Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçti.

İki takım teknik direktörü de ikinci yarıya, ilk 45 dakikadaki 11'leriyle çıkmayı tercih etti.

İkinci yarıda Beşiktaş daha fazla topa sahip olan taraf oldu. İkinci yarının ilk 15 dakikasında topla oynama oranlarında Beşiktaş'ın %71'e %29'luk üstünlüğü vardı. Siyah-beyazlı takım 57. dakikada ceza yayına yakın noktada bir serbest vuruş kazandı. 57. dakikada serbest vuruş için topun başına Talisca geçti. Talisca doğrudan kaleyi düşündü ancak top kaleci Diallo'da kaldı.

RICARDO QUARESMA DEĞİŞİKLİKTEN MEMNUN OLMADI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuna ilk müdahalesini 64. dakikada yaptı. Beşiktaş'ta 64. dakikada Ricardo Quaresma kenara gelirken oyuna Tolgay girdi. Siyah-beyazlı takımın yıldız ismi Quaresma oyundan çıkarken, bu değişikliğe sinirlendi. Portekizli oyuncunun çıkarken sinirli ve üzgün tavırları dikkat çekti.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Beşiktaş'ta Cenk Tosun çıkarken yerine Vincent Aboubakar dahil oldu. Aboubakar oyuna girer girmez önemli bir pozisyon yakaladı. Rizespor savunmasının yaptıoğı hatada kaleciye geri pası gönderildi. Ancak Aboubakar bir anda topa hareketlendi. Diallo da kalesini terk etti. Diallo Aboubakar'dan önce kayarak topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında top Talisca'da kaldı ancak Talisca'da rakibiyle girdiği mücadeleyi kaybetti ve top Rizespor'a geçti.

ÇAYKUR RİZESPOR ETKİLİ GELDİ! PENALTI İTİRAZLARI...

1-0 geride olan Çaykur Rizespor son 10 dakikada biraz daha baskı kurmaya çalıştı. 88. dakikada Çaykur Rizespor Kweuke ile çok önemli bir gol pozisyonuna girdi. Savunmanın arkasına sarkan Kweuke kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldı. Kweuke topu çekince geriden gelen Atınç vuruşa engel oldu. Çaykur Rizesporlu oyuncular bu pozisyon sırasında topun yerdeki Atınç'ın eline çarptığını iddia ederek itirazlarda bulundu ancak hakem pozisyonu devam ettirdi.

Çaykur Rizespor, 90+4. dakikada bir korner kazandı. Özgür'ün ortasında arka direkte bomboş pozisyonda Godfrey Oboabona kafa vurdu ve top Fabri'de kaldı.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de skoru edğiştirecek golü bulamadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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