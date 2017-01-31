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Beşiktaş Demba Ba'yı resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ DEMBA BA'YI RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, Demba Ba'nın transferi için kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

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Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüp, Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'da forma giyen Senegalli forvet Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Açıklamada, futbolcunun kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyeceği belirtildi.
 
Temmuz ayında 31 yaşındaki oyuncunun bacağı kırılmış ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Demba Ba, Beşiktaş için detaylı bir sağlık kontrolünden geçmişti.KAP'a yapılan açıklamada, "Demba Ba'nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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