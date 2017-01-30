Beşiktaş Demba Ba'yı KAP'a bildirdi

Beşiktaş Demba Ba'nın kiralanması konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Demba Ba'nın geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlanmıştır."



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ın 6 aylığına anlaşmaya vardığı eski golcüsü Demba Ba bu sabah sağlık kontrolünden geçti. Tüm tetkikleri yapılan Senegalli golcünün herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. Çin takımı Shanghai Shenhua'nın futbolcusu olan ve geçen sezon ayağı kırıldığı için tedavi süreci devam eden Demba Ba 1.5 yıl aradan sonra Siyah Beyazlı kulübe geri dönmüş olacak.

Demba Ba'nın yarın Vodafone Arena'da yapılacak yeni transfrelerin imza törenine de katılacağı bildirildi.