Beşiktaş - Boluspor maçı saat kaçta hangi kanalda ?

BEŞİKTAŞ - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ? Beşiktaş, 2016’yı bugün Boluspor’u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası maçıyla kapatacak. Futbol » Türkiye Kupası 27.12.2016 15:50

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 1-0'lık Gaziantep galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, yılın son sınavında ise bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlayacak. D Grubu'nda 3 maçta topladığı 7 puanla lider durumda bulunan siyah-beyazlılar, rakibiyle geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Boluspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Kartal'da tek hedef, 2016'yı galibiyetle bitirip, turu erkenden büyük ölçüde garantilemek. Şenol Güneş, kupa mesaisinde ligde fazla şans bulamayan oyuncularını sahaya sürmeyi planlıyor. BEŞİKTAŞ – BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Saat 20:30’da başlayacak olan Beşiktaş – Boluspor maçı A2’den canlı olarak yayınlanacak. MUHTEMEL 11’LER BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Atınç, Rhodolfo, Adriano, Eslem, Gökhan İnler, Ömer, Kerim, Olcay, Aboubakar BOLUSPOR: Soner, Fatih, Necati, R.Arapi, Özgür Özkaya, Cumali, Umut, Tunahan, Burak, İsmail, Ozan 24