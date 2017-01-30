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''Beşiktaş beni istedi ancak transfer gerçekleşmedi''

''BEŞİKTAŞ BENİ İSTEDİ ANCAK TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ''

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Cruzeiro'dan kadrosuna katmak istediği Manoel Messias, hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili konuştu.

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Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Manoel Messias, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Brezilyalı futbolcu düzenlediği basın toplantısında bir gazeteciden gelen Beşiktaş sorusu üzerine siyah beyazlılardan teklif aldığını doğruladı. Manoel çekingen bir şekilde yaptığı açıklamada transferi sürecinin anlaşma ile sonuçlanmadığını söyledi.
 
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Mitrovic transferinden önce Brezilya'dan stoper arayışlarında bulunmuştu. Siyah beyazlı yönetim Cruzeiro'da oynayan Manoel için yaklaşık 4 milyon euro önermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
 
(Yeni Şafak)

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