ANA SAYFA
'Beşiktaş beni istedi'

'BEŞİKTAŞ BENİ İSTEDİ'

Dinamo Kiev forveti Moraes, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiği haberlerini, arkadaşı Marcelo'nun bilgilendirmesiyle öğrendiğini söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden Junior Moraes, siyah-beyazlılar ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. 

Brezilya basınına konuşan Dinamo Kiev forveti, yakın arkadaşı Beşiktaşlı Marcelo'nun, kendisiyle ilgili Türkiye'de çıkan haberlerin fotoğraflarını gönderdiğini söyledi. 29 yaşındaki Sambacı forvet şunları söyledi: "Beşiktaş'ta bir arkadaşım var. Marcelo benim en yakın dostlarımdan bir tanesi. Santos'ta birlikte top koşturmuştuk. Türkiye'deki gazetelerde benimle ilgili çıkan transfer haberlerinin resimlerini bana gönderdi.

'Teklif gelirse bir şey olabilir'

Bu haberler beni çok sevindirdi. Çünkü Beşiktaş iyi futbolculara ve güzel bir stada sahip güçlü bir takım. Müthiş bir taraftar grupları var. Futbolda bir çok transfer söylentisi dolaşır, bilirsiniz. Benim Dinamo Kiev ile sözleşmem devam ediyor ve burada mutluyum. Ancak kulüp ve benim açımdan cazip bir teklif gelirse, o zaman bir şeyler olabilir." 

52
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ufuk Sarıca, A Milli Takım'ın başına geçiyor'Beşiktaş beni istedi'Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı
Beşiktaş'a 170 milyon dolarlık krediJuventus'un yıldızına Fenerbahçe kancasıJackson Martinez'e Mendes engeli
Galatasaray'dan stopere bir takviye dahaBeşiktaş'a sürpriz golcü: Tomas NecidAlexandre Pato tamam gibi !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS