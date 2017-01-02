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Beşiktaş Babel'i borsaya bildirdi

BEŞİKTAŞ BABEL'İ BORSAYA BİLDİRDİ

Beşiktaş Futbol A.Ş., Ryan Babel’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

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Siyah-Beyazlı kulüp, Babel'in sağlık kontrolünden geçtiğini de resmi site aracılığı ile duyurdu.

Beşiktaş Futbol A.Ş., Ryan Babel’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
 
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
 
"Ryan Babel’in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
 
Sağlık kontrolünden geçti
 
Öte yandan Siyah-Beyazlı kulüp, Babel'in sağlık kontrolünden geçtiğini de resmi site aracılığı ile duyurdu.
 
Yapılan açıklamada, "Transfer görüşmelerine başladığımız Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

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