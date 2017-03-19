Beşiktaş Avrupa yorgunu !

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde lider Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybettiği kaldığı haftada deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'I YAKTI

Mücadelenin 60. dakikasında Vincent Aboubakar, orta sahada ayağından açtığı top sonrası Zeki Yıldırım'a yaptığı faul sonrası ilk sarı kartını görmüştü. Bu pozisyondan sadece 4 dakika sonra Vincent Aboubakar, Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'a degaj sırasında yaptığı hareket nedeniyle hakem Mete Kalkavan'dan ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş 2 puan kaybetmekle kalmayıp, Gençlerbirliği mücadelesi için 2 fire verdi. Aboubakar’ın kırmızı kartının yanı sıra, Adriano da ikinci yarıda sakatlanarak yerini Mitrovic’e bıraktı.

YORGUN KARTAL

UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos zaferi alan Beşiktaş, bu maçın yorgunluğunu Antalya’da hissettirdi. Takım her zamanki coşkusundan uzak bir futbol ortaya koydu.

25 bine yakın Antalyaspor taraftarının doldurduğu statta, ev sahibi ekip önemli fırsatlardan yararlanamadı. Beşiktaş’ın 10 kişi oynadığı son 30 dakika tek kale oynayan Antalyaspor, Fabri’nin eldivenlerini geçemedi.

CEZASI BİTEN QUARESMA VE MARCELO OYNADI

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül, forma giydi. Siyah beyazlı takımda Atiba Hutchinson sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

42'NCİ KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Antalyaspor, bugünkü maçla Süper Lig tarihinde 42’nci defa karşı karşıya geldi. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982’de İstanbul’da yapılan ve Beşiktaş’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 41 lig maçının 29’unu Beşiktaş, 4’ünü Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah beyazlıların attıkları 90 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 34 gol kaydetti.

ETO'O'YA ÖZEL TEZAHÜRAT

Antalyaspor taraftarları, karşılaşma öncesi Kamerunlu futbolcuları Samuel Eto'o lehine tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan tribünlere, Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışı sırasında çekilen, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile Eto'o'nun yer aldığı fotoğrafın asıldığı görüldü.

Kulüp başkanı Öztürk, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da yer aldığı açılışta Eto'o'yu satmayacaklarını açıklamıştı.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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