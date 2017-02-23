Beşiktaş Arena'da turladı !

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Hapoel Beer Sheva'yı sahasında da 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı oldu.

ABOUBAKAR'LA ÖNE GEÇTİK

Beşiktaş 17. dakikada Aboubakar’ın golüyle iyice rahatladı. Sol kanattan Babel’in yerden çıkarttığı topta savunmadan seken topla buluşan Aboubakar, ceza sahası ön çizgisinden dönerek müthiş bir vuruş yaparak topu doksana taktı: 1-0.

MAÇTA BERABERLİK

Siyah-beyazlılar skordaki rahatlıkla birçok pozisyonu gole çeviremezken, kalesinde golü gördü. 64. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme’nin dönerek yakın direk dibine yaptığı vuruş ağlara gitti ve Hapoel Beer-Sheva 1-1’lik beraberliği yakaladı.

CENK RAHATLATTI

Beşiktaş beraberliği yettiği maçta ülke puanı ve Avrupa’daki puanı için galibiyet aradı. Oyuna 79. dakikada giren Cenk Tosun, 87. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaleciyi çaresiz bırakarak siyah-beyazlıları 2-1 öne geçirdi.

ADRİANO'YA SAKATLIK ENGELİ

Sarı kart cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta kadroda yer alamayan ancak Akhisar Belediyespor karşısında ilk 11'de görev alan Adriano Correia, bu sefer sakatlığı nedeniyle rövanş mücadelesinde şans bulamadı.

Adriano'nun yokluğunda ilk maçta olduğu gibi sol bekte Dusko Tosic, sahaya çıktı.

SAVUNMA GÜVENLİĞİ NECİP UYSAL İLE GÖKHAN İNLER'İN

Şenol Güneş, savunmanın önündeki orta saha kurgusunda da önemli değişiklik yaptı.

İsrail'deki karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Atiba Hutchinson, dinlendirilen futbolcular arasında yer aldı. Genelde bu oyuncunun yanında ideal kadroda görev alan Oğuzhan Özyakup da ilk maçta olduğu gibi yedekler arasında kendisine yer buldu.

Şenol Güneş, savunmaya dönük orta saha görevini Necip Uysal ile Gökhan İnler'e verdi.

ABOUBAKAR 60 GÜN SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Kamerunlu oyuncusu Vincent Aboubakar, Beck gibi cezasını tamamladı ve rövanş maçında takımdaki yerini aldı.

Cenk Tosun'un yerine Hapoel Beer-Sheva karşısında gol arayan Aboubakar, 60 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkma fırsatı buldu.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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