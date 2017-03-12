Beşiktaş Arena'da takıldı !

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, evinde Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Son haftalarda başarılı bir performans sergileyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, zorlu İstanbul deplasmanından 1 puan çıkardı. Liderliğini koruyan siyah beyazlı takım, evinde 2 kaybetti.

Şenol Güneş'in öğrencileri puanını 54 yükseltti. Kartal'ı zirve yarışında 52 puanla Başakşehir takip ediyor. Ligin 25. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı takım ise, Gaziantepspor'u evinde ağırlayacak.

PERDEYİ ABOUBAKAR AÇTI

İkinci yarıda ev sahibi takım 55’te maçtaki gol perdesini açtı. Sol kanattan Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa arka direkte Aboubakar yerden çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0.

MAÇA DENGE GELDİ

Konuk ekip 64’te eşitliği yakaladı. Ani gelişen Kayserispor atağında sol kanattan savunma arkasına sarkan Erkan’ın içeriye yuvarladığı topu kale alanı önünde Umut Bulut tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

BECK KENDİ KALESİNE ATTI

82. dakikada Kayserispor, Beck'in kendi kalesine attığı golle Beşiktaş deplasmanında 2-1 öne geçti. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına sokulan Deniz Türüç'ün iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra içeri çıkardığı topa ters dokunuş yapan Beck kendi ağlarını havalandırdı.

ABOUBAKAR'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

82. dakikada 2-1 yenik duruma düşen Beşiktaş demoralize olmadı ve bitime 2 dakika kala Aboubakar'ın golüyle maça yeniden ortak oldu. 88. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında gol vuruşunu yapan Vincent Aboubakar siyah-beyazlılara 1 puanı getirdi: 2-2.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kayserispor ile yaptığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, hem kadroda hem de oyun düzeninde değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle yapılan birinci ayak maçında ilk 11'de şans bulan Ricardo Quaresma ile Gökhan Gönül, sarı kart cezaları nedeniyle Süper Lig'deki mücadelede kadroda yer alamadı.

Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte Andreas Beck'i ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlı formayla ligde son olarak 12. haftadaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Beck, 11 karşılaşma sonra ilk 11'de şans buldu.

QUARESMA'NIN GÖREVİ ABOUBAKAR'IN

Güneş, bir başka sarı kart cezalı oyuncusu Ricardo Quaresma'nın oynayamadığı Kayserispor mücadelesinde orta sahanın sağındaki görevi Vincent Aboubakar'a verdi. Olympiakos maçında ilk 11'de ve hücum hattında oynayarak takımının tek golünü atan Aboubakar, Kayserispor karşısında bu sefer orta sahada görev aldı. Olymypiakos mücadelesine yedek başlayan Cenk Tosun ise Aboubakar'ın orta sahaya geçmesiyle lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkıp gol aradı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP DA İLK 11'DE

Avrupa Ligi'ndeki son maçta yedekler arasında yer alan ve ikinci yarıda oyuna girerek takımını başarılı bir şekilde organize eden Oğuzhan Özyakup, Kayserispor karşısında ilk 11'deki görevine döndü. Olympiakos maçında ilk 11'de şans bulan Tolgay Arslan bu sefer yedek soyunurken, bu oyuncunun görevini Oğuzhan yerine getirdi.

TOSİC LİGE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta 4 maçlık cezası biten Dusko Tosic, Süper Lig'de görev almaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve yaptığı hareketlerden dolayı 4 maç men cezası alan Tosic, bu nedenle Kardemir Karabükspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor maçlarında forma giyememişti. Tosic, Olympiakos mücadelesinde olduğu gibi Kayserispor karşısında da Marcelo Guedes ile savunmanın göbeğinde şans buldu.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZET

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