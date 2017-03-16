Kartal çeyrek finale uçtu !

Avrupa'daki tek temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Olympiakos'u sahasında 10 kişi kaldığı maçta 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

NEFES KESEN İLK YARI

Beşiktaş ilk devrede sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşadı. Mücadeleye hızlı ve hırslı başlayan taraf siyah-beyazlı temsilcimiz oldu.

GOL PERDESİ AÇILDI

Oğuzhan’ın presi sonucunda kazanılan topta Talisca sağ kanattan çok güzel bir orta kesti. Vincent Aboubakar’ın pürüzsüz vuruşu 10. dakikada Kara Kartal’ı öne geçirdi: 1-0

FARK İKİYE ÇIKTI

Beşiktaş bu golden sonra durmadı. Rakibine mutlak üstünlük kuran temsilcimiz, 22. dakikada Ryan Babel ile durumu 2-0’a getirdi.

TALİHSİZ GOL

Yunan temsilcisi Beşiktaş kalesine ilk gelişinde golü buldu. Aly Cissokho’nun soldan ortasına voleyle vuran Tarik Elyounoussi fileleri buldu. Adriano’ya çarpan topun yön değiştirmesi Fabri’yi yanılttı: 2-1

ABOUBAKAR'A KIRMIZI KART

39. dakikada rakibine müdahalede bulunan Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

BABEL İŞİ BİTİRDİ

İkinci yarıda 1 kişi eksik oynamanın etkisiyle defansa çekilen siyah-beyazlılar, Olympiakos'a karşı 10 kişiyle mükemmel direndi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Ryan Babel çıktı ve harika vuruşla skoru 3-1'e getirdi. Bu golle rahatlayan siyah-beyazlılar Olympiakos'un baskısını da kırmayı başardı.

MUHTEŞEM KAPANIŞ

Beşiktaş, 85. dakikada Cenk Tosun'un golüyle farkı 3'e çıkardı. Oyuna sonradan giren milli golcü Talisca'nın asistini gole çevirdi ve gecenin skorunu belirledi: 4-1.

TOLGAY ARSLAN CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası bulunan Tolgay Arslan da kadroda yer almadı. Olympiakos ile yapılan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Tolgay'ın yerine orta sahada savunmaya dönük Oğuzhan Özyakup görev aldı.

FİNAL KOREOGRAFİSİ

Beşiktaşlı taraftarların karşılaşma başlamadan önce gerçekleştirdikleri koreografiyle takımlarına final yolunda destek vermeye çalıştı. Kapalı tribünde üç futbolcu figürünün yer aldığı koreografide "Bizim için savaşın" anlamına gelen "Fight for us" yazısı yer aldı. Pankartta ayrıca Avrupa Ligi'nin final maçının yapılacağı İsveç'in başkenti Stockholm'e göndermede bulunulurak İstanbul'dan bu şehre giden uçak fotoğrafı yer aldı.

OLYMPİAKOS'DA TEK DEĞİŞİKLİK

son 16 turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak avantaj yitiren Olympiakos ise tek değişiklikle rövanş mücadelesine çıktı.

Atina'daki maçta ilk 11'de görev alan Alberto Botia, ikinci maçta yedek soyundu. Bu oyuncunun yerine ilk 11'de Manuel da Costa forma giydi. İlk maçta Aboubakar'ın golünde yaptığı hatayla Yunanistan kamuoyunun tepkisini çeken kaleci Nicola Leali, kalede yine şans buldu. Karşılaşmayı 50 kadar Olympiakos taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden izledi. Beşiktaşlı taraftarlar, zaman zaman bu grubun tezahüratlarına tepki gösterdi.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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