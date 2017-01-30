Beşiktaş 2 - 0 Konyaspor / Maç devam ediyor

BEŞİKTAŞ 2 - 0 KONYASPOR / MAÇ DEVAM EDİYOR Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Atiker Konyaspor karşısında 3 puanı amaçlıyor. Süper Lig 30.01.2017 20:03

45.DK: Hakem Özgür Yankaya ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor. 45.DK: Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor. 43.DK: Beşiktaş gole yaklaşıyor. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan Özyakup hızla ilerleyerek pasını Ricardo Quaresma'ya aktarıyor. Ricardo Quaresma'nın vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıkıyor. 41.DK: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Ali Şahiner'in ceza alanına gönderdiği ortasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor. 39.DK: Atiker Konyaspor gole yaklaşıyor. Ceza sahası dışında savunmadan seken topu önünde bulan Ali Çamdalı'nın bekletmeden kaleye gönderdiği etkili şutunda Fabricio sağ kale direği dibinde güçlükle topu kornere çeliyor. 35.DK: Cenk Tosun hakeme yönelik itirazları sonrasında Özgür Yankaya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. 35.DK: Ceza sahası dışında topla buluşan Deni Milosevic'in kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor. 28.DK: GOOOLL!!! Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Rijad Bajic'in kaptırdığı top sonrasında sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma hızla ilerleyerek ceza alanı yakınında pasını Oğuzhan Özyakup'a aktarıyor. Oğuzhan Özyakup'un ceza alanına ilerleyerek bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın solundan ağlarla buluşuyor. 27.DK: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Barry Douglas'ın yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Gökhan Gönül topu uzaklaştırmayı başarıyor. 27.DK: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Barry Douglas'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda top Beşiktaş defansına çarparak kornere gidiyor. 20.DK: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Ali Turan kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. 16.DK: Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Ryan Babel için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor. 14.DK: Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Barry Douglas'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıkıyor. 13.DK: Beşiktaş gole yaklaşıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında hareketlenen Atiba Hutchinson'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor. 9.DK: Anderson Talisca golde asisti yapan oyuncu oluyor. 9.DK: GOOOLL!!! Beşiktaş, Ryan Babel'in golü ile maçta öne geçiyor. Ricardo Quaresma'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Anderson Talisca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Ryan Babel'in altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı'nın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor. 7.DK: Anderson Talisca'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıkıyor. 6.DK: Beşiktaş gole yaklaşıyor. Ceza alanında Anderson Talisca'nın pasıyla topla buluşan Adriano Correia'nın bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda Serkan Kırıntılı sağ kale direği dibinde güçlükle topu çelmeyi başarıyor. 2.DK: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak ev sahibi Beşiktaş'tan geliyor. Ryan Babel'in ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda Serkan Kırıntılı topu kurtarmayı başarıyor. 1.DK: Hakem Özgür Yankaya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Beşiktaş başlıyor. Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, liderliği yeniden ele almak için Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetiyor. Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson sakatlığına rağmen oynuyor. Ömer Şişmanoğlu’nun ise sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılar Konyaspor engelini geçmeleri durumunda 19. haftayı birinci sırada kapatacak. 284