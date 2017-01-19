Beşiktaş 2 - 0 Darıca G.Birliği / Maç devam ediyor

46.DK: Aynı dakika içinde Ricardo Quaresma oyundan çıkarken yerine Muhammed Enes Durmuş giriyor.

46.DK: Beşiktaş, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri yaparak başlıyor. Veli Kavlak oyundan çıkarken yerine Necip Uysal giriyor.

46.DK: İkinci yarı Beşiktaşlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45.DK: Erkan Özdamar'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 2-0 üstünlükle tamamlıyor.

45.DK: Sol kanattan Cafercan Aksu'nun yaptığı yerden orta ile ön direkte buluşan Özer Kutlu'nun çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

45.DK: İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

45.DK: Ceza sahası yayının hemen dışından Metehan Yatkın'ın çektiği sert şutu kaleci Utku Yuvakuran müthiş bir refleksle kurtarmayı başarıyor.

44.DK: Ricardo Quaresma'nın ara pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Ömer Şişmanoğlu'nun yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

44.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Sinan Turan geçiyor. Sinan Turan'ın ortası kaleci Utku Yuvakuran'da kalıyor.

42.DK: Özer Kutlu'nun pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Murat Can Bölükbaşı'nın çektiği şut savunmadan sekip kaleci Utku Yuvakuran'da kalıyor.

40.DK: Tolgay Arslan'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma için ofsayt bayrağı kalkıyor.

38.DK: Ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cafercan Aksu'nun sol ayağı ile çektiği sert şutu kaleci Utku Yuvakuran kurtarmayı başarıyor.

37.DK: Ricardo Quaresma'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Aras Özbiliz'in ortası kaleci Deniz Çınar'da kalıyor.

35.DK: Ömer Şişmanoğlu'nun pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda buluşan Ricardo Quaresma'nın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

33.DK: Beşiktaş'ın attığı 2. golde asisti yapan isim Tolgay Arslan oluyor.

33.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın attığı golle skoru 2-0 yapıyor. Tolgay Arslan'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Ricardo Quaresma, ceza sahası içerisine girdikten sonra aşırtma bir vuruşla şansını deniyor, savunmaya da çarpan top kaleci Deniz Çınar'ın üzerinden ağlarla buluşuyor.

30.DK: Gökhan İnler'in yerden pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Ömer Şişmanoğlu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

29.DK: Darıca Gençlerbirliği, bu dakikada zorunlu olarak ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sakatlanan kaleci Gökhan Köstereli oyundan çıkarken yerine Deniz Çınar giriyor.

29.DK: Hava topu mücadelesinde Ömer Şişmanoğlu ile çarpışan kaleci Gökhan Köstereli, sakatlık yaşıyor ve sedyeyle oyun kenarına alınıyor.

26.DK: Ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Kerem Kaya'nın çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

19.DK: GOOOLL!! Beşiktaş, Andreas Beck'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Gökhan İnler'in ara pası ile sağ çaprazda buluşan Andreas Beck, ceza sahası içerisine girmeden yerden şutunu çekiyor, top kaleci Gökhan Köstereli'nin sağından ağlarla buluşuyor.

18.DK: Kerem Kaya'nın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Özer Kutlu'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

15.DK: Murat Can Bölükbaşı'nın pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Cafercan Aksu'nun yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

14.DK: Gökhan İnler'in pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ kanatta buluşan Ricardo Quaresma'nın ortası ile Aras Özbiliz buluşamıyor ve top ters kanattan taca çıkıyor.

11.DK: Savunmanın uzaklaştırma topla sağ kanatta buluşan Ricardo Quaresma ortasını arka direğe yapıyor. Bu ortayı Ömer Şişmanoğlu kafayla Matej Mitrovic'e indiriyor. Matej Mitrovic'in gelişine çektiği şut savunmadan dönüyor.

11.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasını Darıca Gençlerbirliği savunması kafayla uzaklaştırıyor.

7.DK: Sol kanattab kazanılan köşe vuruşunu Ricardo Quaresma, Veli Kavlak ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Quaresma ortasını yapıyor, bu orta ile ön direkte buluşan Luiz Rhodolfo'nun kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

5.DK: Karşılaşma düşük tempo ile başladı, bu dakika kadar henüz iki takım da atak girişiminde bulunabilmiş değil.

1.DK: Karşılaşma Darıca Gençlerbirliğili futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş, evinde Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kara Kartal 10 puanla grubunda zirvede bulunuyor.



KADROLAR

Beşiktaş: Utku, Beck, Rhodolfo, Mitroviç, Atınç, Veli, Gökhan İnler, Tolgay, Quaresma, Aras, Ömer.

Darıca Gençlerbirliğii: Gökhan, Yusuf, Hayrullah, Metehan, Cem Tosun, Kerem, Alperen, Cafercan, Sinan, Özer, Murat.