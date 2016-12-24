Beşiktaş: 1 - Gaziantepspor: 0 (Maç devam ediyor)

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

44'Tolgay Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.



42'Rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Nabil Ghilas sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top savunmadan geri geliyor.



41'GOOOOLLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile 1-0 öne geçiyor. Atiba Hutchinson'un getirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Vincent Aboubakar rakibini ekarte edip sol ayağıyla uzak direğe vuruşunu yapıyor ve topu ağlara gönderiyor.

37'Atiba Hutchinson'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Vincent Aboubakar ceza sahası içinde vuruşunu yapıyor ama kaleci Gökhan Değirmenci bu pozisyonda başarılı.



37'Oyunun sık sık durması nedeniyle bu dakikalarda tempo oldukça düşük.



33'Topsuz alanda kendisini yere bırakan Muhammed Ildiz'in tedavisi için hakem Serkan Çınar sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor.



29'Tehlikeli gelişen Gaziantepspor atağında rakiplerinden birer birer sıyrılan Nabil Ghilas ceza sahasına giriyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda gol vuruşunu yapmakta biraz gecikince defansa yardıma gelen Oğuzhan Özyakup yaptığı kritik müdahaleyle takımına nefes aldırıyor.

26'Oğuzhan Özyakup ile girdiği verkaç sonrasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Cenk Tosun sol ayağıyla şansını deniyor fakat top üstten auta gidiyor.



25'Savunmadan gönderilen uzun pasta Nabil Ghilas ofsayta yakalanıyor.



24'Mohammed Fatau'nun tedavisi için oyun kısa bir süre duruyor.



22'Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Vincent Aboubakar pasını Cenk Tosun'a çıkarıyor. Cenk Tosun'un bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmadan sekiyor.



18'Muhammed Ildiz'in kafayla aşırdığı topa hareketlenen Evans Kangwa kalesini terkeden Fabricio Agosto'dan sıyrılıp ceza sahasına giriyor ancak yaptığı vuruşta Gökhan Gönül önüne yatarak siper oluyor ve mutlak bir golü önlüyor.

15'Atiba Hutchinson'dan kaptığı topla hareketlenen Muhammed Ildiz pasını solundaki Nabil Ghilas'ın önüne bırakıyor. Nabil Ghilas ceza sahasına girmeden sol ayağıyla vuruyor fakat şutu kaleyi bulmuyor.



13'Ricardo Quaresma sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor, kalesini terkeden Gökhan Değirmenci çift yumrukla topu tehlike bölgesinin dışına gönderiyor.



10'Sağ kanattan gelişen Gaziantepspor atağında İlhan Parlak'ın güzel ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Nabil Ghilas kafayı vuruyor fakat top üstten auta gidiyor.



10'Oğuzhan Özyakup'tan aldığı pasla sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma sağ ayağının dışıyla kavisli bir orta gönderiyor fakat top kaleci Gökhan Değirmenci'de kalıyor.

5'Ricardo Quaresma'nın uzun pasında savunmada Barış Yardımcı topu kafayla uzaklaştırmaya çalışıyor ancak top Tolgay Arslan'ın önünde kalıyor. Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top çerçeveyi bulmuyor.



4'Maçın ilk dakikalarında seyircisinin de desteğini arkasına alan Beşiktaş'ın rakibi üzerinde baskı kurduğunu söyleyebiliriz.

1'Hakem Serkan Çınar işaretini veriyor ve maç Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlıyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Luiz Rhodolfo, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Frantisek Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Bart van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Mohammed Fatau, Evans Kangwa, Muhammed İldiz, İlhan Parlak, Nabil Ghilas