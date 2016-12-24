Beşiktaş: 0 - Gaziantepspor: 0 (Maç devam ediyor)

BEŞİKTAŞ: 0 - GAZİANTEPSPOR: 0 (MAÇ DEVAM EDİYOR) Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 16. hafta maçında Beşiktaş sahasında Gaziantepspor ile karşılaşıyor. Süper Lig 24.12.2016 19:00

5'Ricardo Quaresma'nın uzun pasında savunmada Barış Yardımcı topu kafayla uzaklaştırmaya çalışıyor ancak top Tolgay Arslan'ın önünde kalıyor. Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top çerçeveyi bulmuyor.



4'Maçın ilk dakikalarında seyircisinin de desteğini arkasına alan Beşiktaş'ın rakibi üzerinde baskı kurduğunu söyleyebiliriz. 1'Hakem Serkan Çınar işaretini veriyor ve maç Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlıyor... İLK 11'LER Beşiktaş: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Luiz Rhodolfo, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Frantisek Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Bart van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Mohammed Fatau, Evans Kangwa, Muhammed İldiz, İlhan Parlak, Nabil Ghilas 13