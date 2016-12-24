Beşiktaş: 0 - Gaziantepspor: 0 (Maç devam ediyor)

5'Ricardo Quaresma'nın uzun pasında savunmada Barış Yardımcı topu kafayla uzaklaştırmaya çalışıyor ancak top Tolgay Arslan'ın önünde kalıyor. Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top çerçeveyi bulmuyor.
4'Maçın ilk dakikalarında seyircisinin de desteğini arkasına alan Beşiktaş'ın rakibi üzerinde baskı kurduğunu söyleyebiliriz.
1'Hakem Serkan Çınar işaretini veriyor ve maç Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlıyor...
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Luiz Rhodolfo, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Frantisek Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Bart van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Mohammed Fatau, Evans Kangwa, Muhammed İldiz, İlhan Parlak, Nabil Ghilas