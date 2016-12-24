ANA SAYFA
Beşiktaş: 0 - Gaziantepspor: 0 (Maç devam ediyor)

BEŞİKTAŞ: 0 - GAZİANTEPSPOR: 0 (MAÇ DEVAM EDİYOR)

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 16. hafta maçında Beşiktaş sahasında Gaziantepspor ile karşılaşıyor.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

5'Ricardo Quaresma'nın uzun pasında savunmada Barış Yardımcı topu kafayla uzaklaştırmaya çalışıyor ancak top Tolgay Arslan'ın önünde kalıyor. Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top çerçeveyi bulmuyor.

4'Maçın ilk dakikalarında seyircisinin de desteğini arkasına alan Beşiktaş'ın rakibi üzerinde baskı kurduğunu söyleyebiliriz.

1'Hakem Serkan Çınar işaretini veriyor ve maç Beşiktaşlı oyuncuların vuruşuyla başlıyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Luiz Rhodolfo, Dusko Tosic, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar

Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Frantisek Rajtoral, Barış Yardımcı, Musa Nizam, Bart van Hintum, Abdülkadir Kayalı, Mohammed Fatau, Evans Kangwa, Muhammed İldiz, İlhan Parlak, Nabil Ghilas

13
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Vodafone Arena'yı görünce Eto'o...Draxler, Paris Saint Germain'de''Beşiktaş maçına yarım takım çıkacağız''
''Senin gibi parayı düşünen birini oynatmam''Trabzonspor, Emmanuel Mas ile anlaştıBabel İstanbul'a geldi ! Bu akşam Vodafone Arena'da
Egemen Korkmaz Galatasaray'dan veto yediBeşiktaş Yusuf Erdoğan'ı istediAvrupa'da Türk rüzgarı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS