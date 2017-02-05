Beşiktaş 0 - 1 Fenerbahçe / Maç sona erdi.

90. DK: Hakem Ali Palabıyık maçın son düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkıyor. Beşiktaş ise kupaya veda ediyor.

90. DK: Yedek kulübesinden sahaya girip topu vermeyen Jeremain Lens'in üzerine yürüyen Aras Özbiliz sarı kart görüyor.

90. DK: Jeremain Lens, oyun durduktan sonra topla oynamaya devam ettiği için sarı kart görüyor.

90. DK: Adriano Correia, rakibi Jeremain Lens'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

90. DK: Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Marcelo Guedes, ceza yayı içinden vuruyor fakat top savunmada Martin Skrtel'den dönüyor.

90. DK: Ozan Tufan, seyirciye gösterdiği tepki sonrasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90. DK: Maçın sonuna eklenen süre 5 dakika.

89. DK: Fenerbahçe takımında ikinci oyuncu değişkliği gerçekleşiyor. Aatif Chahechouhe oyuna girerken Robin Van Persie oyundan alınıyor.

87. DK: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Jeremain Lens'in pası sonrasında Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Ozan'ın vuruşunda top yandan auta gidiyor. Fenerbahçe inanılmaz bir gol pozisyonundan yararlanamıyor.

75. DK: Fenerbahçe takımında ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Alper Potuk kenara gelirken Ozan Tufan oyuna giren oyuncu.

72. DK: Jeremain Lens, golde büyük pay sahibi.

72. DK: GOOOOLLL!!! Fenerbahçe Robin Van Persie ile 1-0 öne geçiyor. Ani gelişen Fenerbahçe atağında topu rakip yarı alana taşıyan Alper Potuk sağ kanattan atağa destek veren Jeremain Lens'in önüne bırakıyor. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jeremain Lens yerden ortasını arka direğe doğru yapıyor. O noktaya hareketlenen Robin Van Persie ayağının içiyle topu boş kaleye gönderiyor.

68. DK: Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Robin Van Persie geçiyor. Robin Van Persie'nin sol ayağıyla çektiği şut yandan auta gidiyor.

67. DK: Savunmanın arkasına koşu yapan Robin Van Persie'yi arkadan çeken Atiba Hutchinson sarı kart gören oyuncu oluyor.

60. DK: Maçın üçte ikilik kısmı geride kalırken topla oynama oranlarında ev sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor.

56. DK: Topsuz alanda kendini yere bırakan Gökhan Gönül'ün tedavisi için oyun duruyor.

53. DK: Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu savunmasına yardıma gelen Robin Van Persie uzaklaştırıyor.

51. DK: Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Beşiktaş'tan geliyor. Matej Mitrovic oyuna girerken Anderson Talisca oyundan çıkıyor.

49. DK: Jeremain Lens'in ara pasında savunmadan sekip havalanan topta Moussa Sow röveşatayı vuruyor fakat top yan direkten geri geliyor.

46. DK: Anderson Talisca'nın uzak mesafeden şutunda savunmaya çarpıp yavaşlayan top kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

46. DK: Ali Palabıyık'ın düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıya başlayan taraf konuk ekip Fenerbahçe.

45. DK: Hakem Ali Palabıyık ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda gol yok.

45. DK: Altıpas içindeki hava topu mücadelesinde Volkan Demirel ile çarpışan Cenk Tosun sakatlık yaşıyor.

45. DK: Şener Özbayraklı, rakibi Ryan Babel'e yaptığı sert hamle sonrasında sarı kart görüyor.

45. DK: İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.

44. DK: Yaşanan olaylardan sonra Robin Van Persie de sarı kartla cezalandırılıyor.

41. DK: Robin Van Persie'nin yaptığı faul sonrasında Hollandalı rakibine sinirlenen Dusko Tosic rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık Dusko Tosic'e kırmızı kartını gösteriyor.

40. DK: Ricardo Quaresma'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Anderson Talisca röveşata deniyor ancak kaleci Volkan Demirel topa sahip oluyor.

40. DK: Rakip yarı alanda topu önüne alan Anderson Talisca rakibi Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrılıp sol ayağının içiyle vuruyr ancak Volkan Demirel direk dibine uzanarak topu kornere çeliyor.

38. DK: Ricardo Quaresma'nın şık pasında sol kanatta topla buluşan Adriano Correia sağ ayağıyla ortasını yapıyor, Oğuzhan Özyakup kafayla aşırmak istiyor fakat top üst ağlarda kalıyor.

35. DK: Sağ kanatta topa sahip olan Ricardo Quaresma'nın ortasında gerilerden gelip topa hamle yapan Anderson Talisca kafayı vuruyor fakat top direğin yanından oyun alanını terkediyor.

21. DK: Ricardo Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Volkan Demirel altıpasa gelen topu yumrukluyor ve hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda topa yükselen Marcelo Guedes'in Volkan Demirel'e faul yaptığını belirtiyor.

21. DK: Sol kanattan süratle ceza alanına sokulan Ryan Babel topu önce soluna daha sonra sağına çekip vuruyor ancak Simon Kjaer'den seken top kornere çıkıyor.

19. DK: Sağ taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Ricardo Quaresma ortasını ön direğe gönderiyor savunmadan seken top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.

16. DK: Josef De Souza'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ortasını ceza alanına yapmak istiyor ancak top Gökhan Gönül'e çarpıp taca çıkıyor.

14. DK: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan taç atışıyla topu Ricardo Quaresma'ya doğru atıyor ancak Quaresma topu yakalayamıyor ve Fenerbahçe kale atışıyla oyuna tekrar başlıyor.

9. DK: Maçın bu dakikasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanıyor ve hakem Ali Palabıyık oyuncuları sakinleştirmeye çalışıyor.

5. DK: Robin Van Persie'nin sağ kanada attığı pasla topla buluşan Jeremain Lens süratle ilerledikten sonra ceza alanı sağ çaprazına geliyor. O noktada Jeremain Lens pasını arka tarafa doğru çıkartıyor ancak Josef De Souza topu kontrol ederken rakibi Atiba Hutchinson'a faul yapıyor.

4. DK: Derbinin ilk dakikaları orta alanda yapılan karşılıklı faullerle geçiliyor.

1. DK: Hakem Ali Palabıyık maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Cenk Tosun'un santra vuruşuyla başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda dev derbi… Süper Lig’in lideri Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Vodafone Arena’da konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. İki ezeli rakip kupada 8 yıl sonra karşılaşacak. 2009 yılında finalde karşılaşan Beşiktaş ile Fenerbahçe maçını siyah-beyazlılar kazanarak kupaya uzanmıştı.

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yöentiyor.

KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie