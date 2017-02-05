Beşiktaş 0 - 0 Fenerbahçe / Maç devam ediyor

21. DK: Ricardo Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Volkan Demirel altıpasa gelen topu yumrukluyor ve hakem Ali Palabıyık bu pozisyonda topa yükselen Marcelo Guedes'in Volkan Demirel'e faul yaptığını belirtiyor.

21. DK: Sol kanattan süratle ceza alanına sokulan Ryan Babel topu önce soluna daha sonra sağına çekip vuruyor ancak Simon Kjaer'den seken top kornere çıkıyor.

19. DK: Sağ taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Ricardo Quaresma ortasını ön direğe gönderiyor savunmadan seken top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.

16. DK: Josef De Souza'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ortasını ceza alanına yapmak istiyor ancak top Gökhan Gönül'e çarpıp taca çıkıyor.

14. DK: Gökhan Gönül'ün sağ kanattan taç atışıyla topu Ricardo Quaresma'ya doğru atıyor ancak Quaresma topu yakalayamıyor ve Fenerbahçe kale atışıyla oyuna tekrar başlıyor.

9. DK: Maçın bu dakikasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanıyor ve hakem Ali Palabıyık oyuncuları sakinleştirmeye çalışıyor.

5. DK: Robin Van Persie'nin sağ kanada attığı pasla topla buluşan Jeremain Lens süratle ilerledikten sonra ceza alanı sağ çaprazına geliyor. O noktada Jeremain Lens pasını arka tarafa doğru çıkartıyor ancak Josef De Souza topu kontrol ederken rakibi Atiba Hutchinson'a faul yapıyor.

4. DK: Derbinin ilk dakikaları orta alanda yapılan karşılıklı faullerle geçiliyor.

1. DK: Hakem Ali Palabıyık maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Cenk Tosun'un santra vuruşuyla başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda dev derbi… Süper Lig’in lideri Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Vodafone Arena’da konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. İki ezeli rakip kupada 8 yıl sonra karşılaşacak. 2009 yılında finalde karşılaşan Beşiktaş ile Fenerbahçe maçını siyah-beyazlılar kazanarak kupaya uzanmıştı.

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yöentiyor.

KADROLAR

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie