''Benim karakterimi kimse satın alamaz''

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, NTV Spor'da özel açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile sözleşmesini 2020'ye kadar uzatan yıldız oyuncu, "Beşiktaş ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Hem başkana, hem hocama teşekkür ederim. Gelecek adına bir şey söyleyemem ama, sözleşmeden dolayı çok mutluyum. Fizik ve mental olarak iyi bir noktadayım. İnşallah böyle devam edecek ve bu sözleşme bitecek" ifadelerini kullandı.



Sözleşmesi bittiğinde 37 yaşında olacak olan Quaresma, "O güne kadar neler olur, bilemiyorum. Şu anda 33 yaşındayım ve fizik olarak iyiyim. O gün geldiğinde fizik olarak iyi durumda olursam devam ederim, ama değilse, bırakmış olurum" dedi.



Artık daha tecrübeli olduğunu vurgulayan Quaresma, "Tecrübe önemli bir faktör. Saha içinde nasıl pozisyon almanız gerektiğini bilince, daha az koşarak, daha iyi pozisyon alıyorsunuz ve performansınız otomatik olarak daha iyiye gidiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.



Al Ahli'de oynadığı kısa dönem sonrası eleştiri yağmuruna tutulduğunu belirten tecrübeli isim, "Dubai'da fazla vakit geçirmedim, 6 ay geçirdim. Porto'ya döndüğümde eleştiriler çok fazlaydı, artık futbol oynayamaz şeklinde eleştiriler yapıldı. Ailemin yardımı ile saha içinde bir kez daha kendimi kanıtladım ve Quaresma'nın tekrar futbol oynayabileceğini gösterdim" diye konuştu.



Beşiktaş ve Porto'nun benzer olduğunu söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Semt takımının özel bir havası vardır, aile ortamı hissedilecek şekilde yüksektir. İki takımda da bu ortamı hissettim. Dışarı çıktığınızda traftarın size sıcak davranışı, sizi bir anlamda mecbur kılar, saha içinde başarılı olmak zorundasınızdır. Kendimi evimde gibi hissediyorum burada, Porto'da da aynı şekildeydi. Birileri sizden başarı bekliyorsa, bunu onlara vermeniz lazım" dedi.



Kariyerinde Beşiktaş ve Porto'nun yerinin farklı olduğunu belirten Quaresma, "Futboldan sonra kalbimde iki takım kalacak, biri Beşiktaş, biri Porto. Futbolun içinde olduğumu bir daha Porto sayesinde gösterdim. Porto'nun çok büyük yeri var benim için" sözlerini kullandı.



Şampiyonluğa ulaşacaklarını vurgulayan Portekizli futbolcu, "2. yarı zor olacak ama, şampiyon olacağımızı düşünmüyorum. Bu ligin en iyi takımı biziz. En iyi olduğumuzu göstermek bize düşüyor. Sahada bunu ispatlamamız lazım. Bunu sahada göstereceğiz" derken, hakemlere tepki gösterdi ve "Ben düşündüklerimi söylersem, herhalde ceza alırım. Hakemler işini yapacak, siz de yorumlayacaksınız. Hatalardan dolayı maç kaybettiğimiz zaman mutlu olmamı kimse beklemesin" değerlendirmesinde bulundu.



Şenol Güneş ile arasındaki ilişki ile ilgili konuşan Quaresma, "Hocaya büyük saygım var, örnek alınacak bir insan. Oyuncu ile nasıl iletişime geçileceğini biliyor. Çalıştığı takımlar ve oyuncular ortada. Beşiktaş en doğru antrenörü seçmiş, en doğru antrenörle çalışıyor. Hocadan memnunum, onun da benden memnun olduğunu tahmin ediyorum, bana forma veriyor. Böylece hayatta en çok sevdiğim şeyi yapmama imkan tanıyor" şeklinde görüş bildirdi.



Oyundan alındığında gösterdiği tepkiler ile ilgili konuşan Ricardo Quaresma, "Oyundan çıktığım zaman sıkılıyorum, üzülüyorum. Bazı kontrol edemediğim duygularım oluyor, çünkü futbola aşığım. Hocayı tebrik etmek lazım, beni iyi idare ediyor" diye konuştu.



Aziz Yıldırım'ın yaptığı; "Quaresma'nın avukatı oyuncuyu bize teklif etti" açıklaması ile ilgili görüşleri sorulan Quaresma, "Aileme yakın bir isim ortaya atıldı. Kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum, araştırmadım. Böyle bir açıklama, gündem değiştirme olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de oynayacağım tek kulüp Beşiktaş'tır. Bir gün Beşiktaş beni istemezse, Türkiye'den ayrılırım. Bir karakterim var, kişiliğim var. Para ile satın alınamayacak bir karakterim olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.



Sporx