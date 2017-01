Antalyaspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Dursun "Heykelinin dikilmesi gereken, çatışmada şehit düşen Fethi abimizdir. Bir hareketle heykelinin dikilmesi, ölümsüz olmak kolay işler değildir" diye konuştu

Galatasaray'dan Antalyaspor'a kiralık olarak transfer olan Salih Dursun, Trabzonspor'da oynadığı dönemde hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı karttan sonra bir anda kahramana dönüştürülmesini, heykelinin dikilmesini ve bir sokağa adının verilmesini anlayamadığını söyledi.



Kırmızı-beyazlı takımın Antalya'da yaptığı kampta açıklamalarda bulunan Salih, "O maçtan sonra Hami hocam bana, 'yaptığın yanlıştı.' dedi. Ben de yaptığımın yanlış olduğunun farkındaydım. Konuşmaktan korktum. Trabzonspor'da kadro dışı kaldım, federasyondan ceza gelecek diye düşünürken, her şey farklı oldu. Ben de olanlara şaşırdım. O dönemde Trabzonspor'un çok hakkı yenmişti ama ne kadar hakkı yenilirse yenilsin onu yapmak bir futbolcunun işi değildi. Böyle bir hata yaptım." dedi.



Salih Dursun, Trabzon'da bir sokağa adının verilmesi ve heykelinin dikilmesiyle ilgili olarak da, "Bence bunlar gerekli değildi. Heykelinin dikilmesi gereken, çatışmada şehit düşen Fethi abimizdir. Benim yaptığım Trabzonspor'un hakkını savunmak oluyor ama bu benim görevim değil. Ben sahada en iyi şeyi yapsam bile bir hareketle heykelinin dikilmesi, ölümsüz olmak kolay işler değildir. Objektif olmak gerekir. Benim değil, Fethi abinin heykeli dikilmeli." yorumunda bulundu.



Yaşanan bu olayın kariyerine zarar verdiğinin altını çizen Salih, "Trabzonspor'daki ilk senemde başarılı bir dönem geçirmiştim. İkinci senemde ise olayların baskısı, gelen sorular ve beni yönlendirmeler farklı olduğu için futboluma odaklanamadım. Bu anlamda sıkıntılarım oldu." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'DA YETERİ KADAR ŞANS BULAMADIM"



Salih Dursun, "Galatasaray'da yeteri kadar şans bulabildiğini düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Hayır, Galatasaray'da yeteri kadar şans bulamadım. Sezon başında çok iyi çalıştım, çok iyi performans sergiledim. Tabi orada milli takımlarda oynayan çok kaliteli futbolcular vardı. Trabzonspor'da yaşadığım olaylar da malum. Kurulmuş düzenin içine girmek zordu. Mücadelemi verdim, performansım da üst düzeydi, 7-8 hafta kadar da bunu korudum. Ama şans gelmeyince futbolcuda moral bozukluğu oluyor. En azından bir şans verilebilirdi."



"RIEKERINK BENİ OYNATIP RİSK ALMAK İSTEMEDİ"



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in çok iyi bir insan ve kaliteli bir teknik direktör olduğunu vurgulayan kırmızı-beyazlı futbolcu, şunları söyledi:



"Onun da orada bir düzeni var, o dönemde çok fazla stoper vardı ve beni de stoper olarak değerlendiriyordu. Sağ bek zaten doluydu, ön liberoda da çok iyi isimler vardı. Mücadelemi gösterdim, beğenisini de kazandığımı düşünüyorum ama karar verirken bazı etkenler oluyor. Hoca bir şeyleri yapamayabiliyor. Beni oynatıp risk almak istemedi."



"RIEKERINK, GALATASARAY'A ÇOK YAKIŞIYOR"



Salih Dursun, "Riekerink, Galatasaray için yeterli bir teknik direktör değil." yorumlarıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:



"Bence Riekerink, Galatasaray'a çok yakışıyor. Duruşunu ve antrenörlüğünü beğeniyorum. Takımı iyi yönetiyor. Büyük takımlarda antrenörlük yapmak çok zordur, herkesin yapacağı iş değildir. Sonuçta iki kupa kazandırdı ve Galatasaray şu anda şampiyonluk yarışının içinde olan bir takım. Futbolcularla iletişimi de çok iyi, saygılı, oynamayan futbolculara da çok iyi davranıyor. Beni oynatmadı diye kötüleyemem. Çünkü Riekerink sevdiğim bir hoca."



"SNEIJDER'IN RIEKERINK'E KARIŞTIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"



25 yaşındaki futbolcu, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in, Riekerink'in işlerine karıştığı ve üzerinde büyük etkisi olduğu iddialarına ise katılmadığını dile getirdi.



"Bence öyle bir durum yok." diyen Salih, "Altı aydır takımın içindeyim. Galatasaray'da Sneijder'in etkisi öyle değil. Sneijder sadece takım arkadaşlarını motive etmeye çalışır, futbola odaklanır ve her zaman kazanmak ister. 'Winner futbolcu' tanımlamasına uygun bir isim. Çok iyi bir insan. Sneijder'in, Riekerink'e karıştığını hiç görmedim. Belki görenler olmuştur, bu tarz haberleri de gördük ama ben görmedim."



Galatasaray'ın içinde abartıldığı kadar sıkıntılı bir ortam olmadığını belirten Salih Dursun, "Galatasaray'a ilk geldiğim dönemde yerli-yabancı futbolcu sıkıntıları vardı. 3-4 sene önce, ben de görmüştüm ama bu sene gerçekten öyle değil. Bazı haberler çok abartılıyor ve gereksiz. Takımın içinde kötü bir hava yok. Bunlara takım içinde çok kulak asmamaya çalışıyorduk." şeklinde konuştu.



"ÇIKIŞ YAKALAMAM GEREKİYOR"



Salih Dursun, Kayserispor'da oynadığı dönemde Süper Lig'deki ilk profesyonel maçında rakip olduğu Antalyaspor'un formasını giyecek olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi.



Eski günlerine dönmek için Antalyaspor'u tercih ettiğini belirten Salih, "Çıkış yakalamam gerekiyor. Rıza hoca ve başkanımızın vizyonu da bu tercihimde çok büyük etken. Başarılı olacağımı hissettim. Antalyaspor benim için güzel bir seçenekti. Kampta idmanlar sert geçiyor. Benim gibi atletik oyuncuların daha çok mücadeleye, yorulmaya ihtiyacı var. Şu an bunu yapıyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.



Antalyaspor'un büyük bir yapılanma içinde olduğuna dikkati çeken Salih, "Medipol Başakşehir'in yaptığı başarıyı, Antalyaspor'un da yapabileceğine inanıyorum. Burada öyle bir hava hissediyorum. Seneye daha büyük umutlarla girilecektir. Sezon sonu gelince de başkanlar oturur benim durumumla ilgili de bir karar verir." ifadelerini kullandı.



Salih Dursun, Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun çok sıcakkanlı, mütevazı ve takımı sahiplenen tam bir süper star olduğunu vurguladı.



"ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI EŞİT"



Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Salih, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şampiyonluk şansları eşit gibi gözüküyor. Daha 18 hafta var, kimin şampiyon olacağını bilemem. Kimi takım hava yakalar, kimi takım sıkıntı yaşar. Dört şampiyonluk adayı var, en iyi çıkışı yakalayıp bunu koruyan şampiyonluğa ulaşır. 'Şu takım şampiyon olur.' demek hayalcilik olur."