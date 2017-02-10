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''Beni kovdurmak istiyorsun''

''BENİ KOVDURMAK İSTİYORSUN''

Levent Nazifoğlu'nun 3-4-3 önerisini Riekerink esprili şekilde reddetti...

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Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, kendisine 3-4-3 öneren yönetici Levent Nazifoğlu'na; "Beni kovdurmak istiyorsun" sözleriyle takıldı.

Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, yönetici Levent Nazifoğlu ile yaptığı sohbet toplantısında ilginç bir başlık açıldı. Nazifoğlu, Riekerink'e, bazı maçlarda 3-4-3 sistemini denemesinin iyi olabileceğini söyledi.

Hollandalı teknik adamsa bu teklife kahkahalarla, "Sanırım beni kovdurmak istiyorsun" cevabı verdi. Esprili geçen konuşmada Riekerink, "En büyük sıkıntımız defans... Defansın en büyük sıkıntısı ise Bruma ve Yasin'den beklere yardım gelmemesi. Sen ise beklerin olmadan oyna, Yasin ile Bruma kanadı tek başına kapasın diyorsun! Anladım beni göndermek istiyorsun" cevabını verdi.

Nazifoğlu da gülerek, "Sadece tavsiyeydi" diyerek konuyu kapattı.

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