Galatasaraylılığını gizlemeyen 22 yaşındaki futbolcu kulüp başkanı İlhan Cavcav ile yaptığı toplantıda “Ya izin verin ya da benden bir şey beklemeyin” çıkışını yaptı. Ahmet Çalık ayrıca sarı-kırmızılı yöneticilerle de alacağı ücret konusunu hiç konuşmadı, “Para almadan oynamaya hazırım” ifadesini kullandı.

Galatasaray ara transferde Garry Rodrigues’ten sonra ikinci bombasını Ahmet Çalık’la patlattı. Cim-Bom, Gençlerbirliği’nin milli stoperini 2.5 milyon euro karşılığında tranfser etti.

23 Aralık’ta ilk kez Milliyet’in duyurduğu Galatasaray-Ahmet Çalık flörtünde Gençlerbirliği’nin 4 milyon euronun altına inmemesi yüzünden pazarlıklara ara verilmişti. Ancak Garry Rodrigues transferinde olduğu gibi yine son sözü futbolcu söyledi ve Galatasaray’a gelmek için kulübünü ikna etti.

Ahmet’in, “İzin vermezseniz benden ikinci yarı birşey beklemeyin” restinin İlhan Cavcav üzerinde etkili olduğu bildirildi. 4 milyon euroya inen ve son olarak futbolcuyu satmama kararı alan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, 22 yaşındaki kaptanlarının bu resti karşısında geri adım atarak Galatasaray’ın önerdiği 2.5 milyon euroya “tamam” dedi.

Galatasaray ile 4.5 seneliğine anlaşan Ahmet Çalık, sarı-kırmızılılara gelmek için para konuşmadı. Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Milli futbolcunun, “Galatasaray’da oynamak için gerekirse para almam. Ben öyle bir Galatasaraylıyım” diyerek sarı-kırmızılı yöneticileri etkilediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler bu durum karşısında, “Tekmeye kafa koyan adam” diyerek beğendikleri Ahmet Çalık’ın transferini gerçekleştirdi. Ahmet Çalık, Galatasaray’dan senelik 1 milyon euro alacak. Yarım devre için 500 bin lira ödenecek Çalık’a puan başına da 4 bin euro verilecek.

16: Milli takım forması da giyen Ahmet Çalık, ilk yarıdaki 16 maçın tamamında oynadı, 2 kez de kupada boy gösterdi.

Ahmet Çalık, “Hayallerimin kulübündeyim. İçimde bir umut vardı ve bu transfer gerçekleşti” diye konuştu.