NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Osmanlıspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan ve Trabzonspor'da kadro dışı kalan Mehmet Ekici için, "Ben Mehmet Ekici olsam kesinlikle Fenerbahçe'ye giderdim" dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

- Beşiktaş önemli bir deplasmandan önemli bir 3 puan aldı. Çünkü hem Galatasaray, hem de Başakşehir kazandı ve Beşiktaş bundan sonra önemli maçlar oynayacak. Beşiktaş'ın en kritik oyuncuları Talisca ve Fabri oldu. Talisca attığı golde topa hem sert vurdu, hem de çevirdi. O poziyonda ikisini aynı anda yapmak zordur. Fabri de nefis bir top çıkardı.

- Beşiktaş ligin ciddi favorisi ancak arzulanan Beşiktaş yok. İçeride dolu dolu oynuyorlar ama deplasmanda bu yok. Geçen yıl deplasmanlarda da dolu dolu oynuyorlardı. Beşiktaş'ta Marcelo dışında sürekli iyi oynayan futbolcular yok. Beşiktaş'ta oyuncuların yarısı performanslarının çok altında ancak 38 puan yaptılar. Oyuncuların performansları maçlara göre değişiyor. Osmanlıspor'u son paslarda Musa ve Ndiaye'nin olmaması etkiledi. Musa sezonun iyi oyuncularından biri.

- Beşiktaş'ın antrenmanlarını izliyorum. Tempolu antrenman yapıyorlar. İyi hazırlanıyorlar. Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic'in Marcelo ve Tosic'in formlarına göre şu an oynaması zor gözüküyor. Ryan Babel'in içerideki maçlarda çok etkili olacağını düşünüyorum. Bugün yapmadı ama içeri doğru iyi katediyor. İkinci yarıda 5-6 golün altında gol atmaz.

- Quaresma yardımcı hakem gibi oynuyor. Kaleden çok uzakta. Doğru dakikada oyundan çıktığını düşünüyorum. Quaresma bence hocaya kızdı. Türkiye'deki en yetenekli 3 oyuncudan biri. Ama yıllardır performansı çok iyi değil. Kafa vuruşu hariç her topta iyi. Quaresma'nın bu kadar yetenekli olup golü olmaması fıkra gibi bir olay. Quaresma, hoca için çok sıkıntılı bir oyuncu. Kerim, Quarema'nın oynadığı sürede forma giyse 5-6 gol atmıştı.

- Beşiktaş'ın 5 tane ofansif oyuncusu olması rağmen yaslanınca pozisyon vermez. Savunma oyuncuları çok tecrübeli. Osmanlıspor, keyif takımı. Futbolu bir oyun olarak görüyorlar, bu da onlara güven veriyor. Hocaya sorsan puanı bilmez belki.

- Ben Mehmet Ekici olsam kesinlikle Fenerbahçe'ye giderdim. Daha önce de Ahmet Çalık'a kesinlikle Galatasaray'a git, Fenerbahçe'ye gitme demiştim. Oyuncuların oynayabilecekleri takımlara gitmesi önemli. Ayrıca kulüplerin de oyunculara ne kadar ihtiyaçları olduğu önemli. Beşiktaş'ın Mehmet Ekici'yi isteme nedeni rakibinin almasını önlemek. Kulüplerin bu tutumları bazı kurumlara zarar veriyor.

- Beşiktaş Teknik Direktörü olsam Mehmet Ekici'yi ısrarla istemem. İyi oyuncu mu? Evet iyi oyuncu ama ısrar etmezdim. Dua edelim Beşiktaş, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili Trabzonspor'dan Olcay için 200 bin euro almış olsun, vermiş olmasın.