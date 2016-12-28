Ben Arfa için kritik tarih 4 Ocak

4 Ocak’ta Ben Arfa’nın esas ülkesi olan Tunus’ta özel bir maç oynayacak olan PSG, buradan elde edeceği gelirin sekteye uğramaması için 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’ye transferinde somut bir adım atmak istemiyor.

Sarı-lacivertli kulübün yaz transfer döneminden bu yana listesinde bulunan ve her fırsatta kadrosuna katmaya çalıştığı Hatem Ben Arfa’da yoğun gelişmeler yaşanıyor.

PSG Kulübü ile devre arası için 6 aylık kiralık konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlileri yoğun bir gündem bekliyor. Dün sabah saatlerinde Ben Arfa’nın PSG yönetimine başvurduğu ve sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini ilettiği bildirildi. Ancak PSG ve Ben Arfa cephesinde farklı bir plan olduğu iddia ediliyor.

Fransa Ligue 1’in sezon arası yapmasıyla beraber PSG, Tunus’a bir program yapacak. Sezon başında belirlenen bu programa göre Fransız Kulübü, 4 Ocak 2017 tarihinde Tunus’ta Club Africain takımıyla özel bir maç oynayacak. Buradaki en kilit isim de Ben Arfa olacak. Çünkü esas ülkesi Tunus olan Fransa pasaportlu 29 yaşındaki yıldız, bu programın en can alıcı ismi olarak öne çıkıyor.

Ekonomik sebep

Tunus halkı Ben Arfa’yı özellikle bu etkinlik dahilinde görmeyi istiyor. Hatta PSG’nin forma satışı, bilet ve reklam geliri ile tur esnasında kazanacağı ekonomik edinimlerin Ben Arfa’ya bağlı olduğu bildirildi. Tunus’ta tıpkı bir kahraman gibi görülen tecrübeli futbolcunun, etkinliğin afişlerinde de fotoğrafı özel olarak yer aldı.

PSG’de lig ve Avrupa maçlarında forma giyemeyen Ben Arfa’nın Tunus’taki bu organizasyonda en çok merak edilen oyuncu olduğu aktarıldı. Bu nedenle PSG’nin Kuzey Afrika pazarını kaybetmemek adına en azından 4 Ocak 2017 tarihine kadar bu transferde somut bir adım atmak istemediği vurgulandı.

‘Şansı yok’

Sarı-lacivertlilerin transferdeki bir numaralı adayı olan Hatem Ben Arfa’nın PSG’deki geleceğini ve kariyerini BeIN Sports ve ESPN’in PSG yazarı Jonathan Johnson, Milliyet için değerlendirdi.

Ben Arfa’nın Unai Emery tarafından düşünülmediği ve kadro planlamasında kendisine yer olmadığını belirten Johnson şu ifadeleri kullandı:

“Ben Arfa’nın PSG’de bir şansı yok. PSG, Julian Draxler’i transfer etti. Ayrıca Arjantin’den aldıkları 20 yaşındaki Giovani Lo Celso da var. Yine Pastore sakatlığını atlattı ve geri döndü. Son dönemde sportif direktör Patrick Kluivert da bir forvet daha alacaklarını vurguladı. Benzetme yaparak söylersek; PSG’de Ben Arfa’ya artık kalacak oda yok.”

‘Görüşme var, anlaşma yok’

Hatem Ben Arfa’nın Fenerbahçe ile anlaştığı haberleriyle alakalı PSG yetkilileri ilk açıklamaları yaptı. RMC radyosuna konuşan yöneticiler, sarı-lacivertli kulüple irtibata geçtiklerini ancak henüz somut bir anlaşma olmadığını aktardı.

PSG yöneticilerinin 6 aylık kiralama ya da herhangi bir resmi imzanın olmadığını açıkladığı vurgulandı. Fransız L’Equipe gazetesi de Ben Arfa’nın PSG’de kalmak istediğini duyurdu.

Lorient maçı bitirdi

PSG’de forma şansı bulamayan Hatem Ben Arfa’nın teknik direktörü Unai Emery tarafından plan dışı bırakıldığı ifade edildi. Son 2 lig maçında 18 kişiklik maç kadrosuna alınmayan yıldız futbolcunun özellikle son Lorient maçı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığı kaydedildi.

PSG’nin 5-0 kazandığı Lorient maçı öncesi sakatlığı, formsuzluğu ya da özel hiçbir sıkıntısı olmamasına karşın kadroya alınmayan Ben Arfa’nın Emery’nin tavrına çok kızdığı aktarıldı.

Emery’nin tecrübeli oyuncusu yerine altyapıdan iki isim; Jonathan Ikone ve Kevin Augustin’i kadroya alıp oynatarak Ben Arfa’ya bir mesaj verdiği de belirtildi. Fransız basını da Lorient maçı sonrası Ben Arfa’nın PSG’deki geleceğinin zor olduğunu yazdı.

Ben Arfa, PSG’de 18 kişilik kadroya dahi giremiyor.