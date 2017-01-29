BeIN Sports'tap tepki çeken yayın

BeIN Sports, Galatasaray-Akhisar maçı öncesi yayın aksaklığı yaşadı. Dev kanal, maç yayını bir türlü gelmeyince çareyi belgesel yayınlamakta buldu.

BELGESEL YAYINLADILAR

Geçtiğimiz haftalarda Lig TV yerine beIN SPORTS adını alan spor kanalı, maç öncesinde bir süre yayına bağlanamayınca belgesel vermeye başladı.

TANIDIK İSİMLER ÇIKTI

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mamadou Niang ile Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in, Türk futbolu hakkındaki düşüncelerini açıkladığı bir programı yayına veren beIN SPORTS maç başlamadan hemen önce maç yayınına dönmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA BEIN SPORTS'A TEPKİ

Kullanıcılar şu yorumları yaptılar...

Lig TV BeinSports'la dünyaya açılıyor diye reklam yapıyorlar, Galatasaray - Akhisar maçını teknik arızadan dolayı yayınlayamıyorlar.

BeinSports patladı. Galatasaray maçına giremedi hala

Komedi gibi Galatasaray-Akhisar maçı başladı Beinsports yayını veremiyor

Bein sports'a ne oldu Galatasaray maçını neden vermiyor?