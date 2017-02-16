Bayern Münih, Arsenal'i gole boğdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında Bayern Münih ile Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşma Bayern Münih'in 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1. maçında Bayern Münih sahasında Arsenal'i konuk etti. Almanya ekibi Bayern, İngiliz temsilcisi Arsenal'i Şampiyonlar Ligi son 16 turu 1.maçında 5-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Robben, 53. dakikada Robert Lewandowski, 56. ve 63. dakikalarda Thiago Alcantara, 88. dakikada ise Thomas Müller kaydetti. Konuk ekip Arsenal'in tek golünü ise yıldız golcü Alexis Sanchez kaydetti.

Arsenal - Bayern Münih son 16. turu 2. maçı 7 Mart 2017 tarihinde oynanacak.