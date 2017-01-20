Batuhan Karadeniz'den Trabzonspor açıklaması

Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, sarı-yeşilli takımda ortaya koyduğu performans ve kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Radyospor konuşan 25 yaşındaki futbolcu Şanlıurfaspor'un büyük bir camia olduğunu ifade ederken, burada aldığı ücretin karşılığını vermek istediğini söyledi. Şanlıurfa'ya geldiğinde kamp dönemini kaçırdığını belirten Karadeniz şöyle konuştu;

"Ben buraya geldiğim zaman kamp dönemini geçirmemiştim. Ağır bir sakatlık yaşamıştım ve kasığımı yırtmıştım. Kupa maçları hazır olmayan oyuncular için iyi bir süreç oluyor. Bu haftada zorlu Ümraniyespor deplasmanı var. Ümraniyespor formda bir ekip, biz de güçlü takımız her şeyden önce kazanmak istiyoruz. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bence burada oynamak daha iyi olacak. Ben kazanacağımıza inanıyorum."

"Trabzonspor'a daha faydalı olabilirdim"



Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydiği dönem ile ilgili de açıklamalarda bulunan golcü oyuncu şöyle devam etti;

"Beşiktaş'ta oynamak çok güzeldi. Beşiktaş'tan ayrılırken de kulübüme belirli bir ücret kazandırdım. Ben bu zamana kadar hayatımda yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. İnsan her zaman büyük takımda oynamak ister. Futbol başarıya endeksli her şeyi zaman gösterecek ama şu anda Şanlıurfaspor'da mutlu ve huzurluyum. İyi teknik adamlarla çalıştım bu konuda şanslı bir futbolcuyum. Geriye dönüp baktığımda Trabzonspor'a daha faydalı olabilirdim bu konuda üzgünlük ve pişmanlık yaşadım."