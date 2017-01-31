Basketbol Türkiye Kupası'nda dev eşleşmeler

Yeşilyurt'taki Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası THY Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden 4 takım birbiriyle eşleşti... Bu sene İntegral Forex ismi ile anılacak olan Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Kupası kura çekiminde İntegral Forex ile isim sponsorluğu sözleşmesi de imzalandı.

İşte eşleşmeler:

Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş

Anadolu Efes-Fenerbahçe

Beşiktaş Sompo Japan-Banvit

Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka

Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF'nin yönetim kurulu üyeleri ile Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk 15 haftayı ilk 8'de bitirerek Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan takımların temsilcileri katıldı.



Düzenlenen törende açıklamada bulunan Ömer Onan, oluşan atmosferden dolayı maçların Ankara'da oynanacağını belirterek, "Ankara seyircisi, ilgisiyle tribünleri doldurmasıyla güzel bir atmosfer oluşturuyor. Onun için Ankara'yı seçtik." dedi.

Para ödülü 850 bin lira



Türkiye Kupası'nda bu sezon 850 bin lira ödül dağıtılacağına vurgu yapan Onan, "Geçen sezon 400 bin lira ödül dağıtılmıştı. Bu sezon, 650 bin lira ödül dağıtalım istedik. Bunu başkanımıza sunduğumuzda kendisi bir jest daha yaptı ve rakamı 850 bin liraya yükseltti. Katılan 8 takımımız, maçlar oynanmadan ellişer bin lira alacak. Yarı finale çıkan 4 takım ellişer, final oynayan iki takım yetmiş beşer bin lira alacak. Şampiyon takımımız da ekstra 100 bin lira ödülün sahibi olacak. Maçların heyecanlı geçmesini istiyoruz." diye konuştu.



Kupanın isim sponsoru olan Ulukartal Holding'in yönetim kurulu başkanı Cenk Ulukartal, spora ve sporculara her zaman destek olduklarını aktararak, "2017 Türkiye Kupası'nın isim sponsoru olduğumuz için büyük memnuniyet duyuyorum. Basketbol sporuna verdiğimiz bu destekle Türk sporuna ve sporcusunun yarınlarına değer katabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.



Ömer Onan ve Cenk Ulukartal, konuşmaların ardından İntegral Forex ile sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Kupası karşılaşmalarının ASpor'dan naklen yayınlanacağı açıklandı. Kupa maçları 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara Arena'da oynanacak.

Türkoğlu: Kupa çok çekişmeli geçecek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15-19 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek İntegral Forex Türkiye Kupası'nın çok çekişmeli geçeceğini söyledi.

Yeşilyurt'taki Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkoğlu, "Çeyrek finalden başlayan çok çekişmeli bir Türkiye Kupası izleyeceğiz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah keyifli ve heyecanlı bir Türkiye Kupası olur." diye konuştu.



Hidayet Türkoğlu, Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlara başarı dileyerek, "Bizi Avrupa'da temsil eden çok başarılı takımlarımız var. Geçirdikleri yarı sezondaki performanslarıyla burada bulunmayı hak ediyorlar. Hepsine sağlıklı, kazasız ve belasız bir turnuva diliyorum. Değerli kulüplerimiz, Türkiye ve Avrupa'daki yoğun tempoda Türkiye Kupası'na da zaman ayırıyorlar. Bundan dolayı bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.



Ankara'daki basketbolseverlerin salonu dolduracağını kaydeden Türkoğlu, "Bundan önceki her organizasyonu Ankara halkı sahiplenmişti. Bu organizasyonu da sahipleneceğine inanıyorum. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Ankara halkı, takımlarımızı yalnız bırakmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Kupası'nda 850 bin lira ödül dağıtılacağına vurgulayarak, "Göreve geldiğimizden beri basketbolu yukarılara çekmek için çalışıyoruz. Bu tip organizasyonlar sponsorsuz olmaz. Buradan kazandıklarımızı kulüplerimize vererek, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar, 4 yıl boyunca böyle devam edecek. Amacımız, basketbolu kalkındırmak ve daha iyi yerlere getirmek." açıklamasını yaptı.



Anadolu Efes-Fenerbahçe eşleşmesi

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, kupayı kazanmayı amaçladıklarını aktararak, "Güzel, sakatlıklardan uzak ve hak edenin kazandığı bir Türkiye Kupası olmasını diliyorum. Çok zor bir mücadele olacak. İki THY Avrupa Ligi takımın mücadelesi, Ankara'daki seyircilere güzel bir maç izlettirecek. Takım olarak hedefimiz, sonuna kadar giderek, finalde kupayı alabilmek." diye konuştu.



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda, güzel bir eşleşme olduğunu bildirerek, "Türkiye Kupası, hedeflerimizden bir tanesi. İnşallah sakatlıksız bir turnuva olur. İnşallah kupanın sahibi oluruz." ifadelerini kullandı.



Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka eşleşmesi

Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Aksoy, Türkiye Kupası'ndaki tüm takımlara başarılar dileyerek, şunları kaydetti: "Türkiye Kupası'nda gidebileceğimiz noktaya kadar ilerlemek istiyoruz. Burada olmanın bizim için iki önemi var. Birincisi, kulüp tarihinde çok kısa zamanda bu noktalara geldik. Şehir olarak bunun için çok mutlu ve gururluyuz. İkincisi ise Türk gençlerine güvenerek yola çıktık. İlk 8'e girmeyi önemli ve değerli buluyoruz. Bunun diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyoruz." Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Türkiye Kupası maçlarının sürprizlere açık olduğunu belirterek, "Bu sene de umarım sürprizlere açık, sakatlıklardan uzak, keyifli bir final olur. Tüm takımlara başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.



Beşiktaş Sompo Japan-Banvit eşleşmesi

Beşiktaş Sompo Japan Genel Menajeri Cengiz Üçyürek, hak edenin kazandığı bir turnuva olması temennisinde bulunarak, "İyi bir turnuva olmasını ve bütün takımlarımızın sakatlıksız ve centilmence bir mücadele göstermesini istiyorum. Hak edenin kazandığı bir turnuva olsun. Taraftarımızın da desteğiyle son güne kadar orada olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Banvit Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, çeyrek finalde eşleştikleri Beşiktaş Sompo Japan'ın değerli bir takım olduğuna işaret ederek, "Kaliteli bir turnuva olacağına inanıyorum. Kulüp olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok değerli bir rakiple eşleştik." şeklinde görüş belirtti.



Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş eşleşmesi

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, üç maç kazanan takımın şampiyon olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ndeki rekabeti hepimiz yaşıyoruz. Toplam üç maç sonunda kupaya ulaşma hedefi var. Galatasaray Odeabank olarak, elimizden geleni yaparak, kupaya ulaşmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın destek vereceğinden şüphemiz yok. Umarım güzel ve sakatlıksız bir turnuva olur. İnşallah kupayı alan taraf biz oluruz."

Darüşşafaka Doğuş Takım Menajeri Ahmet Eran ise katılan 8 takımın da şampiyonluk şansı olduğunu vurgulayarak, "Birbirinden değerli 8 takım kupada mücadele edecek. Bu tip organizasyonlarda bilindiği gibi favoriler sadece kağıt üzerinde kalıyor. Tüm takımların kupa için şansı olduğunu düşünüyorum. Kim daha iyi motive olur ve mücadele ederse maçı kazanıyor. Rakibimiz Galatasaray Odeabank kıymetli bir ekip. Amacımız, kupayı kazanmak. Herkese başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.