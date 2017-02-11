Başkent'te Olcay Şahan şov !

Olcay Şahan'ın gol attığı, kaleci Onur Kıvrak'ın yıldızlaştığı maçtan 3 puanla ayrılan Fırtına, üst üste 4. galibiyetine imza attı..



Trabzsonspor, Osmanlıspor engelini 1-0'la aşarak üstüste 4. kez kazandı.



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktör Ersun Yanal, üst üste 4. maçta aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Yanal, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Gaziantepspor'u 4-0 yendikleri maçların ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamını, Osmanlıspor karşısında da görevlendirdi.

Osmanlıspor'da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Senegalli futbolcu Ndiaye, ilk 11'de yer aldı. Ligde 5 golle Musa Çağıran ile takımın en skorer futbolcusu olan Ndiaye, 1,5 ay sonra mor-sarılı formayı yeniden giydi. Senegalli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor'un, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev yaptı.

Son 3 maçını kazanmanın moraliyle karşılaşmaya başlayan Trabzonspor, ilk tehlikeli atağında golü buldu. 16. dakikada Uğur Demirok'un uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan, düzgün ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Şu ana kadar 2 asit yapan Olcay, ilk golünü da atmış oldu.



İlk yarıda istediği oyunu ortaya koyamayan Osmanlıspor, 37 ve 40. dakikalarda gole çok yaklaştı ama Onur Kıvrak gole izin vermedi.



İkinci yarıda ise Osmanlıspor tüm hatlarıyla yüklendi ama N'diaye ile gollük fırsatları kullanamadılar. karşılaşmayı 1-0 kazanan Trabzonspor, çok üzün süre sonra 4 maç üstüste kazanma başarısı gösterirken, 30 puana yükselerek maç fazlasıyla 6. sırada kendie yer buldu. Osmanlı ise 27 puanda kaldı.