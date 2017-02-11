Başkent'te Olcay Şahan şov !

Olcay Şahan'ın gol attığı, kaleci Onur Kıvrak'ın yıldızlaştığı maçtan 3 puanla ayrılan Fırtına, üst üste 4. galibiyetine imza attı..
Trabzsonspor, Osmanlıspor engelini 1-0'la aşarak üstüste 4. kez kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktör Ersun Yanal, üst üste 4. maçta aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Yanal, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0 ve Gaziantepspor'u 4-0 yendikleri maçların ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamını, Osmanlıspor karşısında da görevlendirdi.
Osmanlıspor'da Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Senegalli futbolcu Ndiaye, ilk 11'de yer aldı. Ligde 5 golle Musa Çağıran ile takımın en skorer futbolcusu olan Ndiaye, 1,5 ay sonra mor-sarılı formayı yeniden giydi. Senegalli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor'un, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev yaptı.
Son 3 maçını kazanmanın moraliyle karşılaşmaya başlayan Trabzonspor, ilk tehlikeli atağında golü buldu. 16. dakikada Uğur Demirok'un uzun pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan, düzgün ve sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Şu ana kadar 2 asit yapan Olcay, ilk golünü da atmış oldu.
İlk yarıda istediği oyunu ortaya koyamayan Osmanlıspor, 37 ve 40. dakikalarda gole çok yaklaştı ama Onur Kıvrak gole izin vermedi.
İkinci yarıda ise Osmanlıspor tüm hatlarıyla yüklendi ama N'diaye ile gollük fırsatları kullanamadılar. karşılaşmayı 1-0 kazanan Trabzonspor, çok üzün süre sonra 4 maç üstüste kazanma başarısı gösterirken, 30 puana yükselerek maç fazlasıyla 6. sırada kendie yer buldu. Osmanlı ise 27 puanda kaldı.
- Adanaspor Haberleri
- Akhisar Belediyespor Haberleri
- Alanyaspor Haberleri
- Antalyaspor Haberleri
- Beşiktaş Haberleri
- Bursaspor Haberleri
- Çaykur Rizespor Haberleri
- Fenerbahçe Haberleri
- Galatasaray Haberleri
- Gaziantepspor Haberleri
- Gençlerbirliği Haberleri
- Karabükspor Haberleri
- Kasımpaşa Haberleri
- Kayserispor Haberleri
- Medipol Başakşehirspor Haberleri
- Osmanlıspor Haberleri
- Torku Konyaspor Haberleri
- Trabzonspor Haberleri
Eskişehirspor kendi sahasında dağıldı ! Tam 6 gol...
Alex'ten Barcelona ve Real Madrid itirafı ! Transfer...
Messi'den heyecanlandıran fotoğraf ! İmzayı attı...
Trabzonspor'da 5 milyonluk doping ! Büyük müjde...
Dünya devine rest: ''Şampiyonlar Ligi yoksa gelmem''
Alanyaspor'dan Gençlerbirliği'ne farklı tarife !
Podolski'den G.Saray'a mesaj: ''Neden olmasın...''
Fırat Aydınus geri dönüyor ! Merkez Hakem Kurulu...
Aykut Kocaman görüşme odasına ! Konya'dan flaş karar...
Beşiktaş'ta herkes bunu konuşuyor ! Oğuzhan Özyakup...
Advocaat'tan sürpriz hamle ! Aatif için sürpriz karar...
Advocaat'ın kalması neye bağlı ? Karar bekleniyor...
BAŞKENT'TE OLCAY ŞAHAN ŞOV !
Süper Lig'de ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, Osmanlıspor deplasmanında kazandı.
Olcay Şahan'ın gol attığı, kaleci Onur Kıvrak'ın yıldızlaştığı maçtan 3 puanla ayrılan Fırtına, üst üste 4. galibiyetine imza attı..
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS