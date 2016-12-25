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Başakşehir'in ikinci transfer Kali

BAŞAKŞEHİR'İN İKİNCİ TRANSFER KALİ

Başakşehir, Gençlerbirliği'nden İrfan Can Kahveci transferinde sona gelmesinin ardından 2'nci hamlesini gerçekleştiriyor.

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Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’nden tranfser ettiği İrfan Can Kahveci’nin ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya çok yakın.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Willem forması giyen 25 yaşındaki merkez orta saha Anouar Kali’nin, İstanbul ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi.

Başakşehir’in, Faslı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ifade edildi.

HT Gazete
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