Başakşehir'in ikinci transfer Kali

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği’nden tranfser ettiği İrfan Can Kahveci’nin ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya çok yakın.



Hollanda basınında yer alan haberlerde, Willem forması giyen 25 yaşındaki merkez orta saha Anouar Kali’nin, İstanbul ekibinin teklifini kabul ettiği belirtildi.



Başakşehir’in, Faslı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ifade edildi.