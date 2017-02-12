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Başakşehir'e büyük şok !

BAŞAKŞEHİR'E BÜYÜK ŞOK !

Medipol Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle bitti. Maçtaki gol perdesini 11’de Titi açtı: 1-0. 13’te Adem Büyük farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 82’de Turgut Doğan’ın pasında hareketlenen Eduok, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0. 88’de Casto skoru belirledi: 4-0.

Bu sonucun ardından Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Beşiktaş’ın Karabükspor yenildiği haftada liderlik fırsatını kaçırdı ve 42 puanda kaldı. Ev sahibi takım puanını 24 yaparak derin bir nefes aldı. Ligin 21. haftasında turuncu lacivertli ekip, Gaziantepspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kemal Özdeş’in öğrencileri Kadıköy’de Fenerbahçeli karşı karşıya gelecek.

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