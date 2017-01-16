ANA SAYFA
Başakşehir'den gece yarısı bombası

BAŞAKŞEHİR'DEN GECE YARISI BOMBASI

Medipol Başakşehir, Schalke 04 forması giyen Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara'yı İstanbul'a getirdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol  Başakşehir, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04 forması  giyen Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara'yı kadrosuna katıyor.

Yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanan ve İstanbul'a getirilen  27 yaşındaki sağ bek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caiçara, hocamız Abdullah Avcı'nın istediği bir  isimdi. Biz de görüşmeleri yaptık ve anlaştık. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3,5 yıllık imza atmayı planlıyoruz." dedi.

Mustafa Saral, Caiçara ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından  turuncu-lacivertli takımda aynı bölgede görev yapan Cenk Ahmet Alkılıç'ın da  kiralık olarak gönderileceğini belirtti.

Saral, Cenk Ahmet'in gideceği takımı ise resmi imzanın atılmasının  ardından açıklayacaklarını sözlerine ekledi. Junior Caiçara, Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde İrfan Can  Kahveci ve Egemen Korkmaz'dan sonraki 3. transferi olacak.

AA

290
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşımTrabzonspor, Caicedo'yu bu hafta bitiriyorÇin'den dünyayı sallayacak karar !
Garry Rodrigues pişman etti !Sabri teklif bekliyor !Galatasaray'da 741 km’lik korku
Quaresma, Beşiktaş'la imzalıyor !Kadıköy'de Aatıf’a büyük tepkiAll-Star 2017'ye Arda Turan damgası
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS