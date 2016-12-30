Başakşehir'den Egemen Korkmaz açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, İHA'ya açıklamalarda bulundu.



İrfan Can Kahveci transferinden, gündemdeki isimlere kadar açıklamalarda bulunan Saral, takımdan ise hiçbir futbolcuyu satmayacaklarını ifade etti. Gençlerbirliği'nden transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin çok genç ve Türkiye'nin önemli yeteneklerinden birisi olduğunu vurgulayan Saral, "İrfan Can'ın çok başarılı olacağına inanıyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Zaten bu şartlar doğrultusunda yatırımımızı yaptık. Sonuç olarak çok şey katacaktır takımımıza. Transferi gerçekleştirirken öncelikle buna inanarak hareket ettik" dedi.



"Egemen gündemimizde olan bir isim"



Saral, Egemen Korkmaz ile ilgili transfer iddialarına ise, "Egemen Korkmaz'la ilgili olarak herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Ancak Egemen gündemimizde olan bir isim. Görüşüyoruz. Anlaşırsak imzaları atarız. Ancak bunun dışında başka bir isim söylemek istemiyorum. Çünkü ne zaman bir isim söylesek bir bir sürü kişi devreye giriyor ve bu futbolcuyu biz getiririz diyor. Biz kimi gündemimize alsak alakası olmayan menajerler ortaya çıkıyor, oyuncunun bir anda fiyatını yükseltiyorlar. Şu anda Avrupa'da görüştüğümüz isimler var. Yakın zamanda transferleri açıklamış oluruz" ifadelerini kullandı.