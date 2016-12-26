ANA SAYFA
Başakşehir, Anouar Kali'yi alıyor

BAŞAKŞEHİR, ANOUAR KALİ'Yİ ALIYOR

Başakşehir, Hollanda Ligi takımlarından Willem'de forma giyen Anouar Kali'yi kadrosuna katmak üzere.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Faslı futbolcuyu uzun süredir izleyen Başakşehir'in futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Orta sahada Emre Belözoğlu'na alternatif oluşturacak bir oyuncu almak isteyen İstanbul ekibinin oyun tarzı sebebiyle bu bölgeye Kali'yi düşündüğü aktarıldı.

DURAN TOPLARI KULLANIYOR

25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu etkili sol ayağıyla dikkati çekiyor. Willem'in kullandığı tüm duran toplarda topun başında olan Anouar Kali, bu sezon takımıyla 11 lig maçında forma giydi. Bu karşılaşmada gol ya da asist üretemeyen futbolcunun sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor.

166
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Ümit Karan’dan sürpriz adaylık duyurusuEmenike, Spartak Moskova'da !Talisca ve Aras Özbiliz ilk 11'de
Fenerbahçe'den Zabaleta hamlesiHatem Ben Arfa Fenerbahçe'ye...Fenerbahçe'den transferde 'hücum' hamlesi
Nakoulma, Kayserispor ile sözleşmesini feshettiAra transferde iki stoper birden !Muhammet Demir + 4 Milyon TL
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS