Başakşehir, Anouar Kali'yi alıyor

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Faslı futbolcuyu uzun süredir izleyen Başakşehir'in futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Orta sahada Emre Belözoğlu'na alternatif oluşturacak bir oyuncu almak isteyen İstanbul ekibinin oyun tarzı sebebiyle bu bölgeye Kali'yi düşündüğü aktarıldı.

DURAN TOPLARI KULLANIYOR

25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu etkili sol ayağıyla dikkati çekiyor. Willem'in kullandığı tüm duran toplarda topun başında olan Anouar Kali, bu sezon takımıyla 11 lig maçında forma giydi. Bu karşılaşmada gol ya da asist üretemeyen futbolcunun sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor.