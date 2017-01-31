Başakşehir, Adebayor ile resmen anlaştı

Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala Beşiktaş'ın gündeminde olan Adebayor'la resmen anlaşmaya vardı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan Togolu golcü, Başakşehir'in antrenman formasıyla poz verdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, transferin son gününde Emmanuel Adebayor'u renklerine kattı.



Togolu forvet 1.5 yıllık sözleşmenin ardından Başakşehir'in antrenman formasıyla poz verdi.







İngiliz devlerinde forma giydi



Premier Lig'de Arsenal, Manchester City ve Tottenham formalarını giyen Adebayor, son olarak geçen sezon Crystal Palace'ın başarısı için mücadele ediyordu.



Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon herhangi bir takımın formasını giymedi.



Ligin ilk yarısını namağlup lider kapatan Medipol Başakşehir, daha önce İrfan Can Kahveci, Caiçara ve Egemen Korkmaz'ı kadrosuna katmıştı.