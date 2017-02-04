Başakşehir 2 - 1 Galatasaray / Maç sona erdi

M.S. Karşılaşma sona eriyor.

90. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Eren Derdiyok ile farkı 1'e indiriyor. Martin Linnes'in ara pasıyla penaltı noktasının hemen solunda topla buluşan Eren Derdiyok, şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

90. DK: Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 3 dakika ilave ediliyor.

88. DK: Lukas Podolski, hakeme itirazlarda bulununca sarı kart ile cezalandırılıyor.

88. DK: Sağ kanatta topla buluşan Sabri Sarıoğlu ortasını arka direğe doğru gönderiyor. O noktada Lukas Podolski topun gelişine şutunu çekiyor fakat direk dibinde Volkan Babacan topu kornere çelmeyi başarıyor.

88. DK: Ceza sahası dışı sol çaprazdan Bruma rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekiyor fakat kaleci Volkan Babacan bu şutu kurtarmayı başarıyor.

85. DK: Medipol Başakşehir yarı alanında Josue, rakibi Emre Belözoğlu'ndan topu almak isterken faul yapıyor ve bu faulün ardından Emre kısa süreli bir sakatlık geçiriyor.

80. DK: Sol kanattan Martin Linnes'in ceza alanına gönderdiği ortası Eren Derdiyok'u aşıyor ve doğrudan auta gidiyor.

78. DK: Sağ kanatta Junior Caiçara, rakibi Martin Linnes'den sıyrıldıktan sonra ortasını arka direğe doğru gönderiyor fakat savunma topu uzaklaştırıyor.

76. DK: Eren Derdiyok'un pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazdan Lukas Podolski'nin çektiği şut Volkan Babacan'da kalıyor.

70. DK: Ceza sahası dışı sol çaprazdan Yasin Öztekin kaleye şansını deniyor fakat top kalenin hemen yanından auta gidiyor.

67. DK: Nigel De Jong, rakibi İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

67. DK: Medipol Başakşehir'de iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşiyor. Sırasıyla Mustafa Pektemek ve Doka Madureira oyundan alınırken, Emmanuel Adebayor ile Cengiz Ünder yerine oyuna dahil oluyorlar.

64. DK: Bruma'nın sol kanada gönderdiği pasla topla buluşan Martin Linnes ortasını altıpasın önüne doğru gönderiyor fakat top kaleci Volkan Babacan'da kalıyor.

61. DK: Ceza yayı çizgisinin hemen gerisinden Galatasaray serbest vuruş kazanıyor. Topun başına geçen Josue sol ayağıyla şutunu çekiyor fakat kaleci Volkan Babacan zorda olsa bu şutu kurtarmayı başarıyor.

56. DK: Sol kanattan Josue'nin ceza alanına gönderdiği ortasına kimse dokunamıyor ve top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıkıyor.

51. DK: Galatasaray üçüncü ve son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Selçuk İnan oyundan alınırken, Eren Derdiyok yerine oyuna dahil oluyor.

49. DK: Ceza sahası içi sol çaprazında topu önüne alan Bruma rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekiyor ancak top farklı bir şekilde auta çıkıyor.

47. DK: Lukas Podolski, ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden şutunu çekiyor ancak kaleci Volkan Babacan direk dibinde topa hakim olmayı başarıyor.

46. DK: Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Martin Linnes, Lionel Carole'ün yerine oyuna dahil oluyor.

46. DK: İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Galatasaray'ın santra vuruşuyla başlıyor.

45. DK: Hakem Mete Kalkavan maçın ilk yarısını bitiriyor. Müsabakanın ilk devresi Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45. DK: Maçın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

38. DK: Sağ taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen İrfan Can Kahveci ortasını arka direğe doğru yapıyor. O noktada kaleci Cenk Gönen topu tehlikeli bölgenin dışına tokatlıyor.

37. DK: Sabri Sarıoğlu'nun, sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını Joseph Attamah uzaklaştırıyor.

31. DK: Sağ taraftan Edin Visca'nın köşe vuruşundan ön direğe gönderdiği ortasına Joseph Attamah kafa vuruşunu yapıyor fakat top az farkla yandan auta gidiyor.

27. DK: GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Mustafa Pektemek ile farkı 2'ye çıkarıyor. Doka Madureira'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek sağ ayağıyla sert bir şut çekiyor savunmada Ahmet Çalık'a çarpan top ağlarla buluşuyor.

20. DK: Josue'de hakeme itirazlarda bulunduğu için sarı kartı gören diğer isim oluyor.

20. DK: Topsuz alanda Emre Belözoğlu, rakibi Josue'ye dirseği ile yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

18. DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu için topun başına geçen Edin Visca ortasını penaltı noktası üzerine doğru gönderiyor. O noktada Alexandu Epureanu kafa vuruşunu yapıyor fakat kaleci Cenk Gönen yatarak bu şutu kurtarmayı başarıyor.

15. DK: GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Mustafa Pektemek ile maçta 1-0 öne geçiyor. Ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Edin Visca, ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Kaleci Cenk Gönen'nin topu uzaklaştırmak için yaptığı müdahalesi yetersiz kalınca arka direkte Mustafa Pektemek kafa vuruşunu yapıyor ve top ağlarla buluşuyor.

11. DK: Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşu için topun başına Edin Visca geçiyor. Visca'nın, arka direğe gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istiyor ancak top Ceza yayı içerisinde Mustafa Pektemek'e geliyor. Mustafa, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top defanstan geri geliyor.

10. DK: Ceza sahası dışı sol çaprazda Doka Madureira topu sağına çektikten sonra yerden şutunu çekiyor ancak kaleci Cenk Gönen bu pozisyonda başarılı oluyor.

9. DK: Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Josue ortasını arka direğe doğru gönderiyor ancak Nigel De Jong'u aşan top auta gidiyor.

7. DK: Galatasaray'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. 5. dakikada sakatlanan Wesley Sneijder oyundan çıkarken, Josue yerine oyuna dahil oluyor.

4. DK: İrfan Can Kahveci'nin gönderdiği kısa pasa hareketlenen Edin Visca sağ kanatta ofsayta yakalanıyor.

1 .DK: Galatasaray maçın ilk dakikasında gole çok yaklaşıyor ! Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Lukas Podolski çok sert bir şut çekiyor ancak top üst direkten geri geliyor.

1. DK: Hakem Mete Kalkavan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Medipol Başakşehir başlıyor.

Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.



Kupanın son şampiyonu Galatasaray ise, bu sezon E Grubu'nda alt lig takımları Tuzlaspor, 24 Erzincanspor ve Elazığspor'la mücadele etti. Gruptan son maçta aldığı galibiyetle Tuzlaspor'un arkasında 2. sırada çıkan sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.



Tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakada normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikadan iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Adebayor'un kadroda olması bekleniyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, yeni transfer Emmanuel Adebayor'u Galatasaray maçının 18 kişilik kadrosuna alması bekleniyor.



Ara transfer döneminin son gününde kadroya katılan Togolu golcü, İstanbul'a gelmeden önce Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta forma giymişti.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY



STAT: Fatih Terim

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20:30



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan , Caiçara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can, Doka, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



GALATASARAY: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Sneijder, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink