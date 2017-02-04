Başakşehir 1 - 0 Galatasaray / Maç devam ediyor

15. DK: GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Mustafa Pektemek ile maçta 1-0 öne geçiyor. Ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Edin Visca, ortasını arka direğe doğru gönderiyor. Kaleci Cenk Gönen'nin topu uzaklaştırmak için yaptığı müdahalesi yetersiz kalınca arka direkte Mustafa Pektemek kafa vuruşunu yapıyor ve top ağlarla buluşuyor.

11. DK: Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşu için topun başına Edin Visca geçiyor. Visca'nın, arka direğe gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istiyor ancak top Ceza yayı içerisinde Mustafa Pektemek'e geliyor. Mustafa, sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top defanstan geri geliyor.

10. DK: Ceza sahası dışı sol çaprazda Doka Madureira topu sağına çektikten sonra yerden şutunu çekiyor ancak kaleci Cenk Gönen bu pozisyonda başarılı oluyor.

9. DK: Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan Josue ortasını arka direğe doğru gönderiyor ancak Nigel De Jong'u aşan top auta gidiyor.

7. DK: Galatasaray'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. 5. dakikada sakatlanan Wesley Sneijder oyundan çıkarken, Josue yerine oyuna dahil oluyor.

4. DK: İrfan Can Kahveci'nin gönderdiği kısa pasa hareketlenen Edin Visca sağ kanatta ofsayta yakalanıyor.

1 .DK: Galatasaray maçın ilk dakikasında gole çok yaklaşıyor ! Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Lukas Podolski çok sert bir şut çekiyor ancak top üst direkten geri geliyor.

1. DK: Hakem Mete Kalkavan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Medipol Başakşehir başlıyor.

Türkiye Kupası'nda grubunu yenilgisiz lider bitiren Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.



Kupanın son şampiyonu Galatasaray ise, bu sezon E Grubu'nda alt lig takımları Tuzlaspor, 24 Erzincanspor ve Elazığspor'la mücadele etti. Gruptan son maçta aldığı galibiyetle Tuzlaspor'un arkasında 2. sırada çıkan sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.



Tek maç eleme sistemine göre oynanacak müsabakada normal sürenin berabere bitmesi durumunda 15'er dakikadan iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Adebayor'un kadroda olması bekleniyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, yeni transfer Emmanuel Adebayor'u Galatasaray maçının 18 kişilik kadrosuna alması bekleniyor.



Ara transfer döneminin son gününde kadroya katılan Togolu golcü, İstanbul'a gelmeden önce Afrika Uluslar Kupası'nda 3 maçta forma giymişti.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY



STAT: Fatih Terim

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20:30



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan , Caiçara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can, Doka, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



GALATASARAY: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Sneijder, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink